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أسعار النفط تقفز في ظل التوتر في منطقة الشرق الأوسط

10/9/2023 2:12:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3%، في تعاملات الاثنين، على وقع التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، والذي أثار مخاوف من حدوث اضطرابات محتملة في الإمدادات من المنطقة الغنية بالنفط.

وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.70% إلى 85.85 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 3.42% إلى 87.47 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

يتبع...



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