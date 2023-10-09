أسعار النفط تقفز في ظل التوتر في منطقة الشرق الأوسط

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3%، في تعاملات الاثنين، على وقع التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، والذي أثار مخاوف من حدوث اضطرابات محتملة في الإمدادات من المنطقة الغنية بالنفط.
وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.70% إلى 85.85 دولار للبرميل.
فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 3.42% إلى 87.47 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
يتبع...
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