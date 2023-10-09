الشيقل الإسرائيلي يهبط إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا

الشيقل الإسرائيلي يهبط إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا
التاريخ
10/9/2023 2:12:19 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
سنغافورة/PNN- هبط الشيقل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.
وانخفض الشيقل في أحدث التعاملات الآسيوية أكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار إلى 3.9581.
(رويترز)
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