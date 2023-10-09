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الشيقل الإسرائيلي يهبط إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا

10/9/2023 2:12:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سنغافورة/PNN- هبط الشيقل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض الشيقل في أحدث التعاملات الآسيوية أكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار إلى 3.9581.

(رويترز)


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