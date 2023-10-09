تايلاند تعلن مقتل 12 من مواطنيها في إسرائيل واختطاف 11

تايلاند تعلن مقتل 12 من مواطنيها في إسرائيل واختطاف 11
التاريخ
10/9/2023 2:12:18 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بانكوك/PNN- قالت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم الاثنين، إن 12 مواطنا تايلانديا قتلوا في الاضطرابات في إسرائيل بالإضافة إلى اختطاف 11 وإصابة ثمانية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية كانشانا باتاراتشوك للصحافيين“نعمل على مساعدة جميع المواطنين التايلانديين في إسرائيل”.
(رويترز)
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