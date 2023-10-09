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تايلاند تعلن مقتل 12 من مواطنيها في إسرائيل واختطاف 11

10/9/2023 2:12:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بانكوك/PNN- قالت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم الاثنين، إن 12 مواطنا تايلانديا قتلوا في الاضطرابات في إسرائيل بالإضافة إلى اختطاف 11 وإصابة ثمانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية كانشانا باتاراتشوك للصحافيين“نعمل على مساعدة جميع المواطنين التايلانديين في إسرائيل”.

(رويترز)


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