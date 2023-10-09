شبكة المنظمات بغزة لـ الوكيل: 2000 وحدة سكنية دمرت خلال يومين بالعدوان الإسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن الوضع الإنساني في غزة الآن مأساوي بعد قصف قوات الاحتلال الليلة الماضية مسجدين والعديد من المنازل مما أدى لاستشهاد أكثر من 20 فلسطينيا من بينهم طفلتين.



وأضاف الشوا خلال اتصال هاتفي من غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الإثنين أن عدد النازحين لمدارس وكالة الأونروا في قطاع غزة وصل إلى 100 ألف فلسطيني.



وأشار أن قصف الاحتلال خلال الحرب الحالية أدى لتدمير أكثر من 2000 وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي أو كامل .



ولفت أن القطاع يعاني من نقص المستلزمات الطبية مطالباً المجتمع الدولي التدخل للحد من الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي قطاع غزة.



ونوه إلى تفاؤل لدى أهالي الأسرى الفلسطينيين باقتراب موعد تحرير أبنائهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقات تبادل الاسرى .