تحالف أمريكا اللاتينية يتضامن مع الشعب الفلسطيني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعربت دول منظمة "التحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا" (ألبا) عن أسفها العميق لتصاعد العنف في قطاع غزة، والذي يهدد السلام الدولي، معلنة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني.وجاء في بيان صدر عن المنظمة ونشر في صفحتها على منصة "X" ("تويتر"): "تعبر الدول الأعضاء في "التحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا" (فنزويلا وبوليفيا وكوبا ونيكاراغوا والدومينيكان وغرينادا وأنتيغوا وباربودا وسانت كيتس نيفيس وسانت لوسيا وسانت فينسنت والغرينادين) عن أسفها الشديد من تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة، الأمر الذي يهدد السلام الدولي وينتهك القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. ويعرب "ألبا" عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ويطالب بدوره بالامتثال للقرارات الأممية بشأن إنشاء دولتين على حدود ما قبل عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين".



كما عبرت المنظمة عن قلقها الجدي من الخطر الذي يشكله تصعيد العنف على الاستقرار الإقليمي إذا لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي على المدى القصير. وكرر المشاركون في المنظمة دعوتهم الموجهة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إيجاد حل دائم للصراع من خلال الحوار وعلى أساس أحكام القانون الدولي.



وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.



وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

RT