استشهاد فلسطيني اقتحم حاجز للاحتلال بجرافة في الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطيني ، فجر اليوم الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد النصارى شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية .
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان،إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص الحي صوب الشاب راجح حسام طه، بزعم محاولته اقتحام حي واد النصارى بجرافة، المحاذي لمستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل والمغلق من قبل الاحتلال منذ عام 2000 ، مضيفة أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد.
بترا
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