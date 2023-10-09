قفزة في أسعار النفط على خلفية عملية طوفان الأقصى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قفزت أسعار النفط، أكثر من 3 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في مطلع الأسبوع الجاري.



وارتفع خام برنت 3.34 دولار أو 3.95% إلى 87.92 دولارا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86.23 دولاراً للبرميل مرتفعاً 3.44 دولاراً أو 4.16%.



وشنت حماس أكبر هجوم عسكري على الاحتلال منذ عقود تسبب بمقتل مئات الإسرائيليين.



ورداً على ذلك نفذ الإحتلال موجة من الضربات الجوية على غزة أسقطت مئات الشهداء.