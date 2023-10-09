التحديات في أسواق الاقتصاد ترتفع مع استمرار زيادة أسعار الفائدة

(MENAFN
) تزايدت التحديات الموجهة نحو أسواق المال بشكل ملحوظ مع ارتفاع معدلات الفائدة إلى أقصى مستوياتها أو اقترابها من ذلك. هذا الارتفاع أثار تساؤلات متزايدة حول مدى استدامته في المستقبل. يظهر أن محافظي البنوك المركزية حول العالم يعبرون عن تخوفهم من الوضع الحالي للتضخم، مما دفعهم إلى اعتماد شعار "الارتفاع سيبقى لفترة أطول". هذا الواقع أثار قلقاً متزايداً بين المستثمرين، وذلك خاصة بعد ظهور بيانات تشير إلى نمو قوي في أعداد الوظائف في الولايات المتحدة. خلال الفترة الأخيرة، شهدت أسواق الأسهم تراجعًا وازدادت عائدات السندات طويلة الأجل بشكل كبير.
على الرغم من أن الاقتصادات المختلفة أظهرت حتى الآن تحملًا مقبولًا لارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن الأمور قد تصبح أكثر صعوبة في الأشهر القادمة نتيجة تراجع المخصصات النقدية الاحتياطية بعد الجائحة وتوقف القروض التي تم تقديمها بأسعار فائدة منخفضة. تصاعد عوائد السندات يشكل تهديدًا محتملًا لحدوث اضطرابات أعمق في الأسواق المالية، وذلك في ظل التوقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا في العام المقبل.
مع اتجاه التضخم نحو التراجع بعد ارتفاعه إلى مستويات قياسية في السنوات الأربعين الماضية، يمكن أن يصبح خفض أسعار الفائدة أمرًا ضروريًا. ولكن يبدو أن الأمل في عودة تكلفة الائتمان إلى مستويات منخفضة مثلما كانت بعد الأزمة المالية هو أمر لا يمكن الاعتماد عليه بسهولة. ومن الممكن أن تؤدي التغيرات الهيكلية في الاقتصاد إلى استمرار زيادة الضغوط على الأسعار وأسعار الفائدة على المدى البعيد.
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