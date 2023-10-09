جامعة سانت جورج تلتقي بالطلاب الراغبين بدراسة الطب خلال فعاليات المعرض التعليمي للدراسة في الخارج في الأردن

(MENAFN
- Seven Media) الأردن، عمّان، 2 أكتوبر، 2023: أعلنت كلية الطب بجامعة سانت جورج في غرينادا، عن مشاركتها في المعرض التعليمي للدراسة في الخارج (Elite International Education Exhibition)، الذي يقام خلال يومي 4 و5 أكتوبر من الساعة 4 عصراً حتى 8 مساءً في فندق لاندمارك في العاصمة الأردنية عمّان. ومع النجاح الباهر الذي حققته النسخ السابقة من الحدث، من المتوقع أن يستقطب المعرض عدداً كبيراً من طلاب المدارس الثانوية ممن يسعون للحصول على تعليم دولي في المرحلة القادمة من مسيرتهم الدراسية.
ويشهد الحدث حضور ممثلي جامعة سانت جورج للقاء الطلاب الطموحين الذين يتطلعون لمواصلة مسيرتهم التعليمية في مجال الطب، إذ ستتاح لهم الفرصة للاطلاع على مزيد من المعلومات حول المسارات والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها كلية الطب بجامعة سانت جورج في غرينادا. كما يمكن للطلاب التعرف على تفاصيل شاملة حول الحياة في منطقة البحر الكاريبي، وممارسة الطب في الولايات المتحدة، إلى جانب الحصول على إرشادات حول عملية التقديم ومتطلبات القبول في جامعة سانت جورج.
وحول مشاركة كلية الطب بجامعة سانت جورج في المعرض التعليمي للدراسة في الخارج، قال ديفيد أنتونيسز، المدير التنفيذي لقبول الطلبة الدوليين في جامعة سانت جورج: "إن مشاركتنا في مثل هذه الفعاليات يتيح لنا الفرصة لتمكين جيل المستقبل من الأطباء، ونحن سعداء بلقاء الطلاب المهتمين بدراسة الطب من الأردن خلال المعرض، لنعرفهم على ما يمكن أن تقدمه جامعة سانت جورج التي تلتزم بتوفير التدريب والأدوات اللازمة لمساعدة طلاب الطب على تحقيق هدفهم".
تختص شركة إيليت للخدمات الأكاديمية المنظمة للمعرض، ومقرها عمّان، في تقديم خدمات استشارية تعليمية، وتساعد الطلاب على الالتحاق بمختلف الجامعات من حول العالم. وتمتلك الشركة أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال التعليم، تمكّنها من إثراء تجارب الطلبة، وتحقيق التزامها بإحراز التقدم الأكاديمي لهم.
ومن جانبها، قالت زينة صقر من شركة إيليت للخدمات الأكاديمية: "يقدم الحدث، الذي يقام في فندق لاندمارك في عمان، للطلاب على اختلاف مرحلتهم الدراسية فرصةً للقاء ممثلي الجامعات من جميع أنحاء العالم، والحصول على إجابات على جميع تساؤلاتهم حول الدراسة في الخارج، إلى جانب الاستفسار عن الرسوم والمنح الدراسية، وخيارات الإقامة ومتطلبات السفر، والاستعدادات للحصول على التأشيرة. ويمثّل المعرض دون أدنى شك منصّة فريدة من نوعها تمنح الطلاب الطموحين فرصة لاتخاذ قرارات واضحة حول المجالات التي يرغبون في دراستها، والوجهات التي يودّون الدراسة فيها".
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