البورصة المصرية تقاوم تداعيات التوترات الإقليمية

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصدر: الاندفاع فى قرارات البيع من المتعاملين تسبب فى هبوط لامس 7%
قلصت البورصة المصرية خسائرها بعدما تراجع المؤشر الرئيسى بنحو 7% فى بعض فترات جلسة الأحد قبل أن يغلق على تراجع بنسبة 2.6% على خلفية التطورات المفاجئة فى الأراضى الفلسطينية.
وقال محللون إن التراجعات قد تكون قصيرة المدى لكن من الصعب التنبؤ بالفترة المقبلة فى ظل عدم وضوح الرؤية.
وسجل المؤشر الرئيسى 19357 نقطة، متأثرًا بانخفاض سهم البنك التجارى الدولى، الأكبر من حيث الوزن النسبى، بالمؤشر بنسبة 2.69%.
قال مصدر رفيع المستوى، إن انخفاض مؤشرات البورصة وتراجع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة تصل إلى 7% تقريبًا خلال جلسة أمس، كان نتيجة تسرع واندفاع فى قرارات البيع من بعض المتعاملين.
أوضح أن ارتفاع وتيرة البيع التى حدثت خلال فترة زمنية قصيرة من الجلسة يعود إلى حالة القلق من التطورات بالدول المحيطة بمصر، مشيرًا إلى أنه فى غضون دقائق من التراجع الكبير للمؤشرات بدأ السوق فى استعادة توازنه وتقليص الخسائر بشكل كبير. المصرى: التراجعات فرصة لإعادة الشراء مع وضوح حقيقة الإشاعات
عزا ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، تراجعات الأسهم بقوة، إلى أخبار سلبية بشأن أحداث إرهابية ضد سياح بسيناء، ولكن بعد نفى الخبر، عادت الأسهم لمعدلاتها الطبيعية.
ذكر أن انخفاض المؤشرات يمثل فرصة للمستثمرين للشراء بالأسهم، متوقعًا أن يكون الهبوط مؤقتًا، ثم تعود المؤشرات إلى الصعود مرة أخرى. يعقوب: المؤشر الرئيسى يعاود الصعود نحو 19550 نقطة
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن الأحداث السياسية فى المنطقة تسببت فى حالة ذعر بيعى بالأسهم، ولكن ارتدت المؤشرات صاعدة مرة أخرى عقب وصولها إلى مستويات دعم جاذبة للشراء.
وأوضحت أن تدفق السيولة ظهر بنهاية الجلسة، ومن المتوقع أن يستمر صعود الأسهم القيادية بجلسة اليوم إلى مستوى 19550 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 2.1 مليار جنيه، من خلال تداول 719.1 مليون سهم، بتنفيذ 88.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، ارتفع خلال الجلسة 11 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“دلتا للطباعة” بنسبة 20%، وسهم“فوديكو” بنسبة 14.5%. حامد: تأثير الأخبار السلبية مازال غير متوقع
قالت راندا حامد العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن تداعيات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة غير متوقعة لذلك ستؤثر على أداء الأسهم فى الفترات المقبلة حال استمرارها.
أشارت إلى أن المؤشر الرئيسى تماسك أعلى مستوى الدعم الرئيسى عند 19 ألف نقطة، مرجحة أن يصعد المؤشر إلى مستوى 19300 نقطة، على المدى القصير مع عدم وجود أى أخبار سلبية جديدة.
وسجل مؤشر EGX70 انخفاضا بنسبة 4.08% ليصل إلى مستوى 3583 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.71% إلى مستوى 5340 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعا بنسبة 2.58% عند مستوى 23177 نقطة. أبو غنيمة: التماسك أعلى مستوى 18400 نقطة إيجابى
توقع باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تشهد الجلسات القادمة ارتداد إيجابى، للأسهم القيادية، بعد تأكيد التماسك أعلى مستوى 18400 نقطة بداية الأسبوع الجارى.
أوضح أن زخم دخول القوى الشرائية دفع السوق فى ختام الجلسة للقفز ألف نقطة ومن ثم تقليص الخسائر التى بدأ بها المؤشر الأسبوع الجارى.
أوضح أن أبرز الأسهم التى ستشهد تحركات إيجابية بقطاع البتروكيماويات والعقارات بالإضافة إلى سهم البنك التجارى الدولى.
وتراجعت أسعار 141 سهمًا، وكان أكثر الأسهم هبوطًا سهم اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية12.7% وسهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنحو 10.8%، فيما لم تتغير أسعار 52 سهمًا وسجل رأس المال السوقى 1.3 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 64.9 مليون جنيه،و27 مليون جنيه مستحوذين على نسب 99.3% و0.47%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 92 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 0.27%.
ونفذ الأفراد 4.9% من التعاملات، متجهين نحو الشراء، حيث سجل المصريون والأجانب صافى شراء بقيمة 53.5 مليون جنيه، و3.6 مليون جنيه، باستثناء العرب الذين سجلوا صافى بيع بقيمة 13.9 مليون جنيه.
اقتنصت المؤسسات 95.1% من التداولات متجهين نحو الشراء باستثناء المؤسسات الأجنبية والذين سجلوا صافى بيع بقيمة 95.6 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 11.5 مليون جنيه، 41 مليون جنيه على الترتيب.
كتبت- مرام أشرف وإشراق صلاح:
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