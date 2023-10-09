البورصة المصرية تقاوم تداعيات التوترات الإقليمية

قلصت البورصة المصرية خسائرها بعدما تراجع المؤشر الرئيسى بنحو 7% فى بعض فترات جلسة الأحد قبل أن يغلق على تراجع بنسبة 2.6% على خلفية التطورات المفاجئة فى الأراضى الفلسطينية.

وقال محللون إن التراجعات قد تكون قصيرة المدى لكن من الصعب التنبؤ بالفترة المقبلة فى ظل عدم وضوح الرؤية.

وسجل المؤشر الرئيسى 19357 نقطة، متأثرًا بانخفاض سهم البنك التجارى الدولى، الأكبر من حيث الوزن النسبى، بالمؤشر بنسبة 2.69%.

قال مصدر رفيع المستوى، إن انخفاض مؤشرات البورصة وتراجع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة تصل إلى 7% تقريبًا خلال جلسة أمس، كان نتيجة تسرع واندفاع فى قرارات البيع من بعض المتعاملين.

أوضح أن ارتفاع وتيرة البيع التى حدثت خلال فترة زمنية قصيرة من الجلسة يعود إلى حالة القلق من التطورات بالدول المحيطة بمصر، مشيرًا إلى أنه فى غضون دقائق من التراجع الكبير للمؤشرات بدأ السوق فى استعادة توازنه وتقليص الخسائر بشكل كبير.

عزا ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، تراجعات الأسهم بقوة، إلى أخبار سلبية بشأن أحداث إرهابية ضد سياح بسيناء، ولكن بعد نفى الخبر، عادت الأسهم لمعدلاتها الطبيعية.

ذكر أن انخفاض المؤشرات يمثل فرصة للمستثمرين للشراء بالأسهم، متوقعًا أن يكون الهبوط مؤقتًا، ثم تعود المؤشرات إلى الصعود مرة أخرى.

وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن الأحداث السياسية فى المنطقة تسببت فى حالة ذعر بيعى بالأسهم، ولكن ارتدت المؤشرات صاعدة مرة أخرى عقب وصولها إلى مستويات دعم جاذبة للشراء.

وأوضحت أن تدفق السيولة ظهر بنهاية الجلسة، ومن المتوقع أن يستمر صعود الأسهم القيادية بجلسة اليوم إلى مستوى 19550 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 2.1 مليار جنيه، من خلال تداول 719.1 مليون سهم، بتنفيذ 88.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، ارتفع خلال الجلسة 11 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“دلتا للطباعة” بنسبة 20%، وسهم“فوديكو” بنسبة 14.5%.

قالت راندا حامد العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن تداعيات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة غير متوقعة لذلك ستؤثر على أداء الأسهم فى الفترات المقبلة حال استمرارها.

أشارت إلى أن المؤشر الرئيسى تماسك أعلى مستوى الدعم الرئيسى عند 19 ألف نقطة، مرجحة أن يصعد المؤشر إلى مستوى 19300 نقطة، على المدى القصير مع عدم وجود أى أخبار سلبية جديدة.

وسجل مؤشر EGX70 انخفاضا بنسبة 4.08% ليصل إلى مستوى 3583 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.71% إلى مستوى 5340 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعا بنسبة 2.58% عند مستوى 23177 نقطة.

توقع باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تشهد الجلسات القادمة ارتداد إيجابى، للأسهم القيادية، بعد تأكيد التماسك أعلى مستوى 18400 نقطة بداية الأسبوع الجارى.

أوضح أن زخم دخول القوى الشرائية دفع السوق فى ختام الجلسة للقفز ألف نقطة ومن ثم تقليص الخسائر التى بدأ بها المؤشر الأسبوع الجارى.

أوضح أن أبرز الأسهم التى ستشهد تحركات إيجابية بقطاع البتروكيماويات والعقارات بالإضافة إلى سهم البنك التجارى الدولى.

وتراجعت أسعار 141 سهمًا، وكان أكثر الأسهم هبوطًا سهم اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية12.7% وسهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنحو 10.8%، فيما لم تتغير أسعار 52 سهمًا وسجل رأس المال السوقى 1.3 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 64.9 مليون جنيه،و27 مليون جنيه مستحوذين على نسب 99.3% و0.47%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 92 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 0.27%.

ونفذ الأفراد 4.9% من التعاملات، متجهين نحو الشراء، حيث سجل المصريون والأجانب صافى شراء بقيمة 53.5 مليون جنيه، و3.6 مليون جنيه، باستثناء العرب الذين سجلوا صافى بيع بقيمة 13.9 مليون جنيه.

اقتنصت المؤسسات 95.1% من التداولات متجهين نحو الشراء باستثناء المؤسسات الأجنبية والذين سجلوا صافى بيع بقيمة 95.6 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 11.5 مليون جنيه، 41 مليون جنيه على الترتيب.

كتبت- مرام أشرف وإشراق صلاح: