مسئولة بالفيدرالى: المركزى الأمريكى يحتاج إلى تشديد السياسة النقدية

MENAFN - Al-Borsa News) رأت عضوة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية رغم التقدم الكبير في خفضه.

وأشارت إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيحتاج على الأرجح إلى تشديد السياسة النقدية على نحو أكبر وفق ما نقلت سي إن بي سي.

وأضافت: أتوقع أنه سيكون من المناسب رفع الفائدة على نحو أكبر وإبقاءها عند مستوى مشدد لبعض الوقت لإعادة التضخم نحو المستهدف البالغ 2% في الوقت المناسب.

أ. ش. أ