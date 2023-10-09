مسئولة بالفيدرالى: المركزى الأمريكى يحتاج إلى تشديد السياسة النقدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رأت عضوة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية رغم التقدم الكبير في خفضه.
وأشارت إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيحتاج على الأرجح إلى تشديد السياسة النقدية على نحو أكبر وفق ما نقلت سي إن بي سي.
وأضافت: أتوقع أنه سيكون من المناسب رفع الفائدة على نحو أكبر وإبقاءها عند مستوى مشدد لبعض الوقت لإعادة التضخم نحو المستهدف البالغ 2% في الوقت المناسب.
أ. ش. أ
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