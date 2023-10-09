فاينانشيال تايمز: التكيف مع عالم الفائدة المرتفعة لفترات أطول

MENAFN - Al-Borsa News) .. والآن بعد أن بلغت أسعار الفائدة ذروتها أو اقتربت منها، تحول الاهتمام إلى المدة التي ستظل فيها مرتفعة.

محافظو البنوك المركزية، الذين يشعرون بالقلق من الرضا عن التضخم، اتحدوا خلف شعار“فائدة مرتفعة لفترة أطول”.

حتى أن هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، اختار مقارنة المسار المحتمل لسعر الفائدة فى المملكة المتحدة بجبل تيبل في كيب تاون، بقمته المرتفعة والمسطحة.

وهذا الواقع – الذي عززته بيانات الوظائف الأمريكية القوية يوم الجمعة – يثير قلق المستثمرين. وفي الأسابيع الأخيرة، تراجعت أسواق الأسهم، وارتفعت عائدات السندات طويلة الأجل إلى عنان السماء.

وأظهرت الاقتصادات، حتى الآن، مرونة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة. ولكن مع تراجع الاحتياطيات النقدية بعد الجائحة وانتهاء القروض التى تم تأمينها بأسعار فائدة منخفضة، ستتعرض الشركات والأسر لضغوط أكبر في الأشهر المقبلة.

ويهدد ارتفاع عائدات السندات بحدوث اضطرابات أعمق، وبات من المتوقع بالفعل حدوث تباطؤ في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في العام المقبل.

والواقع أنه مع اتجاه التضخم إلى الانخفاض، بعد أن تراجع عن أعلى مستوياته في 40 عاما، سيكون لزاما في نهاية المطاف أن يتم خفض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، فإن الأمل فى أن تنخفض تكلفة الائتمان مرة أخرى إلى أدنى مستوياتها التي شهدتها بعد الأزمة المالية هو أمر أحمق.

ومن الممكن أن تؤدي التغيرات الاقتصادية الهيكلية إلى إبقاء ضغوط الأسعار – وأسعار الفائدة – أعلى على المدى الطويل.

ولعل تزايد الحمائية يعني أن العولمة قد لا تكون القوة الانكماشية التي كانت عليها من قبل، إذ إن الإنفاق على التحول المناخى وشيخوخة السكان يعنى أن السياسة المالية ستستمر في دعم الطلب.

وستضاف القوى العاملة، كبيرة العمر، إلى نقص العمالة الحالى. وفى السنوات المقبلة على الأقل، من المقرر أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة.

وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن البنك الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبى وبنك إنجلترا ، سيقومون بإنهاء عام 2025 بأسعار فائدة تتراوح بين 3 ـ 3.5%، وأن التحول بعيداً عن اتباع نظام يعتمد على الأموال الرخيصة سيكون له آثار اقتصادية كبيرة.

وتواجه الحكومات خيارات صعبة، إذ أنهم يدخلون عصر أسعار الفائدة الأعلى مع تضخم كل من الدين العام والطلب على الإنفاق، وبالتالى سيفقدون نسبة أعلى من الإيرادات بسبب مدفوعات الفائدة.

ومع ذلك، فإن تقليص الخدمات العامة أو زيادة الضرائب يضعها فى موقف حرج من الناحية السياسية، وفى كل الأحوال عليها التخلى عن شيء، ومن المرجح أن تعاقب سوق السندات الحكومات على أى من مظاهر الإسراف المالي من خلال محاولة استيعاب كل من الإصدارات الجديدة، وخفض ميزانيات البنوك المركزية. وتفكيك الميزانيات العمومية للبنوك المركزية.

وستظل الظروف المالية متقلبة، وتشكل محافظ الاستدانة الخفية، خصوصا في صناديق التحوط وأسواق رأس المال الخاص ــ والتي ربما لم تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة في الأمد المتوسط ــ مصدر قلق نظامى مستمر.

ومع ذلك، فإن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تعيد بعض الانضباط إلى الأسواق، على النقيض من البحث عن العائد خلال العقد الماضي والذي أدى إلى ظهور أصول مالية معقدة، من العملات المشفرة إلى قروض الشركات المحفوفة بالمخاطر.

سيبدو الأمر وكأنه عالم مختلف بالنسبة للشركات والأسر، ومن غير المرجح أن تتمكن العديد من الشركات التي ظلت على قيد الحياة بفضل القروض ذات الفائدة المنخفضة من البقاء.

فطلبات الإفلاس في الولايات المتحدة هذا العام في طريقها للوصول إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمن، وقد ارتفعت في منطقة اليورو أيضا. وفي حين أن هذا قد يدعم الإنتاجية، فإن بعض الشركات الناشئة المبتكرة قد تكون الضحية عندما يرفع المستثمرون معايير الفحص النافى للجهالة.

لذلك استراتيجيات التسعير الأقل من التكلفة التي تستخدمها شركات نتفلكس وأوبر ودليفرو، والتى كانت مفضلة في عصر النقد المجاني – ستكون أقل جدوى.

وستواجه الشركات، المستهلكين أصحاب الميزانيات المحدودة، وسيؤدي ارتفاع أقساط القروض، وزيادة فوائد الادخار، إلى تقليص الإنفاق.

ومن المرجح أيضاً أن تتباطأ المسيرة الصعودية المتواصلة لأسعار المساكن على مدى العقد الماضي بسبب ارتفاع تكاليف الرهن العقاري، وبالفعل سجلت المملكة المتحدة ومنطقة اليورو انخفاضات سنوية في أسعار المنازل.

ومع ضعف الإنتاجية، وتأخر التحول الأخضر عن الجدول الزمني، لا شك أن الأجيال القادمة سوف تأسف على إهدار أسعار الفائدة المنخفضة على خدمات البث المباشر، وتطبيقات توصيل الوجبات السريعة، وتضخم أسعار المنازل.

وسيبدو الوضع الطبيعي الجديد غير مألوف.. لكن العقد السابق من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية والسيولة التي لا نهاية لها كان هو الانحراف.

المصدر – افتتاحية فاينانشيال تايمز