الهند تنتظر تدفق مليارات الدولارات من انضمامها للمؤشرات العالمية للديون

(MENAFN
- Al-Borsa News) “فوتسي راسل” لن تحذو حذو“جيه بي مورجان” وسط مخاوف بشأن كيفية عمل الأسواق
عادةً ما تشبه المؤشرات المالية مقاييس الحرارة من الناحية النظرية، فهي توفر أرقامًا موضوعية تعكس الظروف الخارجية.
وفي الواقع، خصوصا إذا كانت الأوراق المالية الأساسية عبارة عن سندات، فإن الاختيارات البشرية بشأن تكوينها تُحدث فرقاً هائلاً، كما تثبت الهند الآن.
في 21 من سبتمبر، قرر بنك“جيه بي مورجان تشيس” إدراج سندات الحكومة الهندية في مؤشره للأسواق الناشئة، وهذا القرار أشاد به الوزراء الهنود ورئيس بنك“جيه بي مورجان” جيمي ديمون، باعتباره علامة على صعود الهند.
ثم في 29 من سبتمبر، أعلنت شركة مؤشر أخرى، وهي“فوتسي راسل”، أنها لن تحذو حذو“جيه بي مورجان”، نظراً للمخاوف بشأن كيفية عمل الأسواق في الهند.
كما أن المستثمرين ينتظرون قرار مؤشر بلومبرج المجمع لديون الأسواق الناشئة، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.
تشير التقديرات إلى أن خطوة بنك“جيه بي مورجان” ربما تؤدي الآن إلى تدفق 24 مليار دولار إلى سوق السندات الحكومية الهندية مع حدوث التحول.
وإذا اتخذ مديرو“بلومبرج” قرارًا مماثلاً، وفازت البلاد بالانضمام إلى مؤشر“فوتسي راسل” من خلال الإصلاحات التي تطبقها، فإن المكاسب يمكن أن ترتفع إلى نحو 40 مليار دولار، وهذا رقم كبير، خاصة عند مقارنته بصافي مشتريات الأجانب من سندات الحكومة الهندية، والتي بلغت 3.8 مليار دولار فقط في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
كما يمكن للتغييرات في مؤشر“جيه بي مورجان”، والتي ستتم على مدى 10 أشهر تبدأ في يونيو، أن تخفض سعر الفائدة القياسي في الهند لعشرة أعوام بما يصل إلى 0.45 نقطة مئوية، أو حوالي 7%، كما يعتقد بعض خبراء الاقتصاد.
كان قرار بنك“جيه بي مورجان” مدفوعاً بدعم كبار المستثمرين، حيث أيد 73% من المشاركين في استطلاع رأي إدراج الهند في مؤشر الأسواق الناشئة الخاص بالشركة.
وبمجرد اكتمال عملية إعادة التخصيص، فإن حصة الهند من المؤشر ستبلغ 10%، وهو ما يعادل حصة الصين وإندونيسيا والمكسيك وماليزيا.
وحتى يتم استيعاب الهند ضمن مؤشر“جيه بي مورجان”، ستكون هناك تخفيضات تزيد على نقطة مئوية واحدة في البرازيل وجمهورية التشيك وبولندا وجنوب أفريقيا وتايلاند، وستكون النتيجة زيادة في الأهمية النسبية لآسيا.
مع ذلك، فإن إدراج الهند ضمن تلك المؤشرات لن يكون جيدًا بشكل تام بالنسبة للبلاد، إذ ستعمل الأموال الخارجية على تعزيز قيمة الروبية، بالتالي خفض معدلات التضخم وأسعار الواردات، وهو ما سيستفيد منه المستهلكون وبعض المصنعين.
لكنه سيؤدي أيضاً إلى خفض القدرة التنافسية للصادرات الهندية، في وقت حيث تحرص الحكومة على تعزيزها، كما سيؤدي إلى تضخم العجز التجاري الضخم في البلاد.
ويمكن للمستثمرين الأجانب أيضًا أن يكونوا متقلبين، مما يؤدي إلى التقلبات وزيادة فرصة التوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال.
يواجه المستثمرون أيضًا مخاطر، فجذب الأموال من وإلى الهند أمر فوضوي في أحسن الأحوال، كما أن متطلبات تسجيل الملكية الأجنبية والإبلاغ عنها معقدة بشكل غير مفيد.
تُفرض أيضًا ضرائب على المعاملات والمكاسب، ثم عقبات إضافية لأولئك الذين يرغبون في الحصول على مكاسبهم خارج الهند، وهذا يضيف التكاليف ويقلل العائدات، وفي الماضي أدى إلى إبعاد الجميع باستثناء المستثمرين الأكثر تصميماً.
يشعر كبار الوسطاء المحليين والبنوك الدولية بسعادة غامرة بقرار“جيه بي مورجان”، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه يعني وصول كثير من الأموال إلى النظام المالي، والتي يمكنهم مساعدتها في التغلب على مثل هذه العوائق.
كما أن الشركات الأخرى ستحاول على الأرجح إنشاء منتجات مشتقة قادرة على التقاط تقلبات السندات الهندية دون الأعباء المصاحبة، وهو أمر من شأنه إزعاج الحكومة الهندية.
والنتيجة الأكثر إرضاء هي أن تستغل الهند هذه الفترة الانتقالية للتخلص من بعض التنظيمات التي تواجه أسواق أوراقها المالية، مما يجعل البلاد أكثر ترحيباً بالاستثمار الأجنبي، وبالتالي يصبح لدى الحكومة حافز إضافي لحملها على تحمل المسئولية في مجالات أخرى أيضًا.
وفي نهاية المطاف، يعني العجز المالي الأصغر قدراً أقل من التعرض لهروب رؤوس الأموال.
وإذا أجريت مثل هذه التغييرات، فإن التخفيف على المدى القصير من انخفاض تكاليف رأس المال سينضم إليه تحول أكثر عمقاً نحو قدر أعظم من الاستقرار المالي، ويمكن للكثير الاعتماد على القرارات التي يتخذها المسؤولين عن المؤشرات المالية.
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