الهند تنتظر تدفق مليارات الدولارات من انضمامها للمؤشرات العالمية للديون

عادةً ما تشبه المؤشرات المالية مقاييس الحرارة من الناحية النظرية، فهي توفر أرقامًا موضوعية تعكس الظروف الخارجية.

وفي الواقع، خصوصا إذا كانت الأوراق المالية الأساسية عبارة عن سندات، فإن الاختيارات البشرية بشأن تكوينها تُحدث فرقاً هائلاً، كما تثبت الهند الآن.

في 21 من سبتمبر، قرر بنك“جيه بي مورجان تشيس” إدراج سندات الحكومة الهندية في مؤشره للأسواق الناشئة، وهذا القرار أشاد به الوزراء الهنود ورئيس بنك“جيه بي مورجان” جيمي ديمون، باعتباره علامة على صعود الهند.

ثم في 29 من سبتمبر، أعلنت شركة مؤشر أخرى، وهي“فوتسي راسل”، أنها لن تحذو حذو“جيه بي مورجان”، نظراً للمخاوف بشأن كيفية عمل الأسواق في الهند.

كما أن المستثمرين ينتظرون قرار مؤشر بلومبرج المجمع لديون الأسواق الناشئة، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

تشير التقديرات إلى أن خطوة بنك“جيه بي مورجان” ربما تؤدي الآن إلى تدفق 24 مليار دولار إلى سوق السندات الحكومية الهندية مع حدوث التحول.

وإذا اتخذ مديرو“بلومبرج” قرارًا مماثلاً، وفازت البلاد بالانضمام إلى مؤشر“فوتسي راسل” من خلال الإصلاحات التي تطبقها، فإن المكاسب يمكن أن ترتفع إلى نحو 40 مليار دولار، وهذا رقم كبير، خاصة عند مقارنته بصافي مشتريات الأجانب من سندات الحكومة الهندية، والتي بلغت 3.8 مليار دولار فقط في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

كما يمكن للتغييرات في مؤشر“جيه بي مورجان”، والتي ستتم على مدى 10 أشهر تبدأ في يونيو، أن تخفض سعر الفائدة القياسي في الهند لعشرة أعوام بما يصل إلى 0.45 نقطة مئوية، أو حوالي 7%، كما يعتقد بعض خبراء الاقتصاد.

كان قرار بنك“جيه بي مورجان” مدفوعاً بدعم كبار المستثمرين، حيث أيد 73% من المشاركين في استطلاع رأي إدراج الهند في مؤشر الأسواق الناشئة الخاص بالشركة.

وبمجرد اكتمال عملية إعادة التخصيص، فإن حصة الهند من المؤشر ستبلغ 10%، وهو ما يعادل حصة الصين وإندونيسيا والمكسيك وماليزيا.

وحتى يتم استيعاب الهند ضمن مؤشر“جيه بي مورجان”، ستكون هناك تخفيضات تزيد على نقطة مئوية واحدة في البرازيل وجمهورية التشيك وبولندا وجنوب أفريقيا وتايلاند، وستكون النتيجة زيادة في الأهمية النسبية لآسيا.

مع ذلك، فإن إدراج الهند ضمن تلك المؤشرات لن يكون جيدًا بشكل تام بالنسبة للبلاد، إذ ستعمل الأموال الخارجية على تعزيز قيمة الروبية، بالتالي خفض معدلات التضخم وأسعار الواردات، وهو ما سيستفيد منه المستهلكون وبعض المصنعين.

لكنه سيؤدي أيضاً إلى خفض القدرة التنافسية للصادرات الهندية، في وقت حيث تحرص الحكومة على تعزيزها، كما سيؤدي إلى تضخم العجز التجاري الضخم في البلاد.

ويمكن للمستثمرين الأجانب أيضًا أن يكونوا متقلبين، مما يؤدي إلى التقلبات وزيادة فرصة التوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال.

يواجه المستثمرون أيضًا مخاطر، فجذب الأموال من وإلى الهند أمر فوضوي في أحسن الأحوال، كما أن متطلبات تسجيل الملكية الأجنبية والإبلاغ عنها معقدة بشكل غير مفيد.

تُفرض أيضًا ضرائب على المعاملات والمكاسب، ثم عقبات إضافية لأولئك الذين يرغبون في الحصول على مكاسبهم خارج الهند، وهذا يضيف التكاليف ويقلل العائدات، وفي الماضي أدى إلى إبعاد الجميع باستثناء المستثمرين الأكثر تصميماً.

يشعر كبار الوسطاء المحليين والبنوك الدولية بسعادة غامرة بقرار“جيه بي مورجان”، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه يعني وصول كثير من الأموال إلى النظام المالي، والتي يمكنهم مساعدتها في التغلب على مثل هذه العوائق.

كما أن الشركات الأخرى ستحاول على الأرجح إنشاء منتجات مشتقة قادرة على التقاط تقلبات السندات الهندية دون الأعباء المصاحبة، وهو أمر من شأنه إزعاج الحكومة الهندية.

والنتيجة الأكثر إرضاء هي أن تستغل الهند هذه الفترة الانتقالية للتخلص من بعض التنظيمات التي تواجه أسواق أوراقها المالية، مما يجعل البلاد أكثر ترحيباً بالاستثمار الأجنبي، وبالتالي يصبح لدى الحكومة حافز إضافي لحملها على تحمل المسئولية في مجالات أخرى أيضًا.

وفي نهاية المطاف، يعني العجز المالي الأصغر قدراً أقل من التعرض لهروب رؤوس الأموال.

وإذا أجريت مثل هذه التغييرات، فإن التخفيف على المدى القصير من انخفاض تكاليف رأس المال سينضم إليه تحول أكثر عمقاً نحو قدر أعظم من الاستقرار المالي، ويمكن للكثير الاعتماد على القرارات التي يتخذها المسؤولين عن المؤشرات المالية.