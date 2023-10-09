أوبك بلس تتفق على مواصلة التشاور حول تعديلات إنتاج النفط

MENAFN - Al-Borsa News) عقد وزراء الطاقة والبترول لدول“أوبك بلس” (البحرين والعراق والكويت وعمان والسعودية والإمارات والأمين العام لمنظمة“أوبك”) اجتماعاً، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك على هامش فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزراء اتخذوا الفرصة لمراجعة ظروف السوق، واتفقوا على مواصلة التشاور مع جميع دول“أوبك بلس”، من خلال الآليات المتبعة بما في ذلك اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) والاجتماعات الوزارية للدول الأعضاء في منظمة“أوبك” والدول المشاركة من خارجها (ONOMM)، مؤكدين التزامهم بالقرارات المعلنة في 5 يونيو 2023 (الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة“أوبك” والدول المشاركة من خارجها)، بالإضافة إلى تعديلات الإنتاج الطوعي الجماعي والفردي للنفط.

وأكد وزراء الطاقة من جديد استعداد الدول لاتخاذ إجراءات إضافية في أي وقت، في إطار جهودهم المستمرة لدعم استقرار السوق، والبناء على التماسك القوي لدول“أوبك بلس”.

أ. ش. أ