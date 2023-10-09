أوبك بلس تتفق على مواصلة التشاور حول تعديلات إنتاج النفط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقد وزراء الطاقة والبترول لدول“أوبك بلس” (البحرين والعراق والكويت وعمان والسعودية والإمارات والأمين العام لمنظمة“أوبك”) اجتماعاً، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك على هامش فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزراء اتخذوا الفرصة لمراجعة ظروف السوق، واتفقوا على مواصلة التشاور مع جميع دول“أوبك بلس”، من خلال الآليات المتبعة بما في ذلك اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) والاجتماعات الوزارية للدول الأعضاء في منظمة“أوبك” والدول المشاركة من خارجها (ONOMM)، مؤكدين التزامهم بالقرارات المعلنة في 5 يونيو 2023 (الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة“أوبك” والدول المشاركة من خارجها)، بالإضافة إلى تعديلات الإنتاج الطوعي الجماعي والفردي للنفط.
وأكد وزراء الطاقة من جديد استعداد الدول لاتخاذ إجراءات إضافية في أي وقت، في إطار جهودهم المستمرة لدعم استقرار السوق، والبناء على التماسك القوي لدول“أوبك بلس”.
أ. ش. أ
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