محافظ قنا يناقش خطط ضبط أسعار السلع الغذائية بالأسواق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد محافظ قنا أشرف الداودي، توافر كميات كافية من السلع الغذائية الأساسية، موجها بضرورة متابعة أرصدة السلع الغذائية، وحصر العجز في حال وجود نقص في بعض السلع والتنسيق الفوري مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الكميات اللازمة، وضرورة مرور مفتشي التموين بشكل دوري علي المخازن الكبري للتأكد من عدم احتكار أصحاب تلك المخازن للسلع الإستراتيجية.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ،اليوم الأحد لبحث آليات مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية، بهدف ضبط أسعار السلع والاطمئنان على توافرها بكميات كافية، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور حازم عمر، والسكرتير العام حسام حموده، والسكرتير العام المساعد للمحافظة محمد صلاح أبوكريشة، ورئيس مباحث التموين العميد تامر النجار، ووكيل وزارة التموين بقنا أحمد السيد، ورئيس فرع جهاز حماية المستهلك بقنا رائد هارون، وجميع رؤساء المدن، وممثلي جهاز حماية الاتحاد الاستهلاكي، والغرفة التجارية، والشركة المصرية 2000، ومدير إدارة التعاون، ووكيل إدارة الأزمات بالمحافظة، وعدد كبير من كبار التجار والموزعين ووكلاء الشركات الكبرى، في إطار جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة لضمان توافر السلع بالكميات وعدم احتكارها.
وأضاف الداودي، أن مصر من الدول التي نجحت في العبور من الأزمات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية التي نفذتها الدولة المصرية، ومن ثم تخفيف حدة الأزمتين على جموع الشعب المصري.
وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، بتنفيذ التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بضرورة إحكام الرقابة التموينية على السلع والأسواق، من خلال تكثيف الحملات على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافرها وعدم رفع أسعارها، وكذلك التنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح، وتحرير محاضر للمخالفين، ومصادرة السلع التي لا يتم الإعلان عن أسعارها، مؤكدا عدم السماح بأي محاولة لاستغلال المواطنين.
ولفت المحافظ إلي أهمية نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، مناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن للمحافظة 15541، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك
وتابع“الداودي” أن المحافظة تدعم جهود الدولة في توفير السلع الأساسية وضبط أسعارها، من خلال امتلاكها مشروعات أمن غذائي تتميز منتجاتها بقيمة غذائية عالية وبأسعار مخفضة، يتم طرح منتجات تلك المشروعات في منافذ البيع، التي تساهم بنصيب كبير في زيادة كميات السلع المعروضة بالأسواق، فضلا عن انتشار أكثر من 130 منفذ ثابت ومتنقل، ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ ( أمان ) التابعة لوزارة الداخلية، ومجمعات المصرية 2000، والمجمعات الاستهلاكية التي توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور.
وأشار محافظ قنا، إلي أنه بصدد مضاعفة معارض بيع السلع الغذائية بالمراكز والمدن، من خلال التنسيق مع الغرفة التجارية، وكبار التجار، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للتجار لإقامة المعارض بوسط المدن بالمجان.
ومن ناحية أخرى، نفي المحافظ، الشائعات المتداولة في عدد من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انهيار مدرسة محمد الطاهر الابتدائية المشتركة بقرية بنى برزة بمركز أبوتشت أثناء اليوم الدراسي، مؤكدًا أنه لا صحة لهذه الشائعات، وأن المدرسة قائمة بالفعل، ولم يحدث بها أي انهيارات سواء جزئية أو كلية.
وأشار المحافظ، إلي أن تداول شائعة انهيار المدرسة، تسبب في تجمهر أولياء أمور التلاميذ أمام المدرسة، مما استدعى إدارة المدرسة إلى إخلاء المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسي، وتسليم التلاميذ إلى أولياء أمورهم.
ويهيب المحافظ بالقائمين على المنصات الإخبارية بتحري الدقة في نقل الأخبار وضرورة تلقيها من مصادرها الرسمية الموثقة للتحقق منها قبل نشرها ، كما ناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة التى تسعى إلى إثارة الفتن وتزييف الحقائق و زعزعة الاستقرار.
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