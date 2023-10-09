محافظ قنا يناقش خطط ضبط أسعار السلع الغذائية بالأسواق

MENAFN - Al-Borsa News) أكد محافظ قنا أشرف الداودي، توافر كميات كافية من السلع الغذائية الأساسية، موجها بضرورة متابعة أرصدة السلع الغذائية، وحصر العجز في حال وجود نقص في بعض السلع والتنسيق الفوري مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الكميات اللازمة، وضرورة مرور مفتشي التموين بشكل دوري علي المخازن الكبري للتأكد من عدم احتكار أصحاب تلك المخازن للسلع الإستراتيجية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ،اليوم الأحد لبحث آليات مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية، بهدف ضبط أسعار السلع والاطمئنان على توافرها بكميات كافية، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور حازم عمر، والسكرتير العام حسام حموده، والسكرتير العام المساعد للمحافظة محمد صلاح أبوكريشة، ورئيس مباحث التموين العميد تامر النجار، ووكيل وزارة التموين بقنا أحمد السيد، ورئيس فرع جهاز حماية المستهلك بقنا رائد هارون، وجميع رؤساء المدن، وممثلي جهاز حماية الاتحاد الاستهلاكي، والغرفة التجارية، والشركة المصرية 2000، ومدير إدارة التعاون، ووكيل إدارة الأزمات بالمحافظة، وعدد كبير من كبار التجار والموزعين ووكلاء الشركات الكبرى، في إطار جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة لضمان توافر السلع بالكميات وعدم احتكارها.

وأضاف الداودي، أن مصر من الدول التي نجحت في العبور من الأزمات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية التي نفذتها الدولة المصرية، ومن ثم تخفيف حدة الأزمتين على جموع الشعب المصري.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، بتنفيذ التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بضرورة إحكام الرقابة التموينية على السلع والأسواق، من خلال تكثيف الحملات على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافرها وعدم رفع أسعارها، وكذلك التنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح، وتحرير محاضر للمخالفين، ومصادرة السلع التي لا يتم الإعلان عن أسعارها، مؤكدا عدم السماح بأي محاولة لاستغلال المواطنين.

ولفت المحافظ إلي أهمية نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، مناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن للمحافظة 15541، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك

وتابع“الداودي” أن المحافظة تدعم جهود الدولة في توفير السلع الأساسية وضبط أسعارها، من خلال امتلاكها مشروعات أمن غذائي تتميز منتجاتها بقيمة غذائية عالية وبأسعار مخفضة، يتم طرح منتجات تلك المشروعات في منافذ البيع، التي تساهم بنصيب كبير في زيادة كميات السلع المعروضة بالأسواق، فضلا عن انتشار أكثر من 130 منفذ ثابت ومتنقل، ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ ( أمان ) التابعة لوزارة الداخلية، ومجمعات المصرية 2000، والمجمعات الاستهلاكية التي توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور.

وأشار محافظ قنا، إلي أنه بصدد مضاعفة معارض بيع السلع الغذائية بالمراكز والمدن، من خلال التنسيق مع الغرفة التجارية، وكبار التجار، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للتجار لإقامة المعارض بوسط المدن بالمجان.

ومن ناحية أخرى، نفي المحافظ، الشائعات المتداولة في عدد من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انهيار مدرسة محمد الطاهر الابتدائية المشتركة بقرية بنى برزة بمركز أبوتشت أثناء اليوم الدراسي، مؤكدًا أنه لا صحة لهذه الشائعات، وأن المدرسة قائمة بالفعل، ولم يحدث بها أي انهيارات سواء جزئية أو كلية.

وأشار المحافظ، إلي أن تداول شائعة انهيار المدرسة، تسبب في تجمهر أولياء أمور التلاميذ أمام المدرسة، مما استدعى إدارة المدرسة إلى إخلاء المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسي، وتسليم التلاميذ إلى أولياء أمورهم.

ويهيب المحافظ بالقائمين على المنصات الإخبارية بتحري الدقة في نقل الأخبار وضرورة تلقيها من مصادرها الرسمية الموثقة للتحقق منها قبل نشرها ، كما ناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة التى تسعى إلى إثارة الفتن وتزييف الحقائق و زعزعة الاستقرار.