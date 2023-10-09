الحكومة تتفق مع المنتجين على خفض أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت

ناقشت الحكومة من خلال وزارات الصناعة والزراعة والتموين، مع اتحاد منتجى الدواجن والشركات المنتجة، آليات خفض أسعار الدواجن ضمن مبادرة مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع الاساسية.

قالت مصادر لـ”البورصة” إن اجتماعًا جرى أمس بين الجهات الحكومية وأطراف الصناعة أسفر عن الوصول لقرارات من شأنها المساهمة فى خفض أسعار الدواجن والكتاكيت وبيض المائدة بعد وصولهم لأسعار قياسية بالأسواق المحلية.

أضافت المصادر، أنه تم الاتفاق على توفير سيارات توزيع دواجن مبردة متنقلة بجميع المحافظات، والتوافق على خفض أسعار الدواجن من 72 جنيها من أرض المزرعة إلى 65 جنيها لتصل للمستهلك بنحو 72 جنيها بدلًا من 82 جنيها، وخفض أسعار الكتاكيت من 32 جنيها إلى 22 جنيها للكتكوت الواحد.

وأوضحت المصادر، أن الاجتماع أسفر أيضا عن اتفاق بتخفيض أسعار بيض المائدة من 140 جنيها من أرض المزرعة إلى 115 جنيها ليصل للمستهلك بنحو 125 جنيها بدلًا من 150 جنيها للطبق الواحد، مؤكدة أنه تم الاتفاق على تفعيل الدور الرقابى فى جميع وأسواق الجملة الاستهلاكية والتجزئة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعلن الأسبوع الماضى عن توافقات بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

أشارت مصادر إلى أن هذه الأسعار ستستمر لفترة زمنية قصيرة تتراوح بين شهر أو شهرين فقط، على أن يعود الانخفاض التدريجى للأسعار، لما كانت عليه قبل الفجوة حدثت فى سوق الدواجن نتيجة لضعف عمليات التسمين.

من جانبه قال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، إن الحكومة تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيل الدور الرقابى على جميع السلع الغذائية، والخدمات، بهدف ضبط الأسواق المحلية والمنظومة التسعيرية، لكبح انفلات الأسعار الذى يقوده بعض المحتكرين.

عبد المغيث: دعم كافة مستلزمات الإنتاج سيؤدى لتحقيق المستهدف

وقال عبدالمغيث حسن، رئيس مجموعة المنصورة للاستيراد والتصدير وتسويق الدواجن، إن الاجتماع شهد طرح مبادرات تهدف للتخفيف عن المواطنين، لكنه ذكر أن القطاع الداجنى يمر بظروف صعبة نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج التى تتمثل فى سعر الكتكوت الذى يسجل اليوم نحو 30 جنيه.

ولفت عبد المغيث إلى أنه حال تم توفير مستلزمات الإنتاج بداية من العلف، والكتاكيت، والتطعيمات، سيشهد السوق هبوط مباشر بأسعار الدواجن بمعدلات كبيرة.

أرجع الأزمة الحالية فى قطاع الدواجن إلى التخلص من عدد كبير من“الأمهات”، ما تسبب فى عدم دخول دورات تسمين جديدة، ثم ارتفاع أسعار بيض المائدة.

واعتبر عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن عدم إبلاغ الشعبة بالاجتماع يعد تجاهلا لصغار منتجى الدواجن.

أضاف أن القطاع فى الوقت الحالى يعانى من عشوائية بالتسعير، وشدد على أهمية تدخل الدولة من خلال تفعيل بورصة الدواجن لتحديد التكلفة الفعلية وهامش ربح عادل للمنتج أو من خلال وضع تشريع خاص بالربحية وتحديدها من خلال خبراء فنيين فى الوزارات المعنية.

أضاف أنه رغم تراجع أسعار خامات الأعلاف من الذرة الصفراء إلى 9.8 و10 آلاف جنيه للطن وسعر الصويا إلى 23 ألف جنيه للطن، وتراجع العلف ما بين 18و19 ألف جنيه للطن، لكن هناك زيادة فى أسعار الكتكوت ليتجاوز سعره الـ 32 جنيها فى بعض المزارع بجانب زيادة أسعار الدواجن لتسجل 71 جنيها سعر المزرعة 85 جنيها للمستهلك.

قال منير السقا، رئيس مجموعة السقا للاستيراد والتصدير والتسويق الداجنى، إنه يجب توفير احتياجات المربين بداية من عودة نظام الآجل لبيع الأعلاف حتى يتمكن صغار المربيين من دخول السوق الداجنى مرة أخرى الذين يمثلون حلقة ليست بقليلة تتخطى 50% من حجم القطاع المُقدر استثماراته بنحو 100 مليار جنيه.

كما أكد أن شركات الأعلاف أيضآ يجب أن يتم تسهيل حصولها على الخامات سواء من البورصة السلعية أو من الإفراجات الجمركية، ومراعاة عدم تحميلها غرامات وأرضيات تضاعف من قيمة البضائع الواردة.

وطالب بضرورة طرح مبادرة خاصة لقطاع الدواجن والأعلاف فقط تيسر حصولهم على قروض بفائدة مُخفضة تساعد المربى على تنمية وزيادة إنتاجه وضخ استثمارات سنوية.