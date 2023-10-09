الأفريقى للتنمية يدرس تمويل مستشفى الأندلسية بـ26 مليون دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
يدرس البنك الأفريقى للتنمية تمويل مستشفى الأندلسية بقرض قيمته 26 مليون دولار لتمويل التوسعات، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للبنك.
وكشف البنك أن مدة القرض تمتد إلى 10 سنوات وتشمل 3 سنوات فترة سماح، وأن الشركة المقترضة فى مفاوضة مع بنوك تنموية أخرى مثل البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية للحصول على تمويلات إضافية للمشروع البالغ تكلفته 87 مليون دولار.
وتستهدف“الأندلسية مصر القابضة”، وهى شركة خاصة قابضة، توسعة سعتها من الأسرة إلى 445 سريرا مقابل 229 سريرا حاليًا، ومن العيادات إلى 85 عيادة مقابل 62 عيادة عبر بناء مستشفى جديد فى 6 أكتوبر وتوسعة المستشفى الحالية فى المعادى.
وقال البنك إن هدفه من تقديم التمويل للشركة هو زيادة مستويات خدمات الرعاية الصحية والوصول بها لعدد أكبر من المرضى.
وذكر أن زيادة الأسرة سيؤدى لزيادة عدد المرضى بالمجموعة إلى مليون سنويًا، وسيخلف 6 آلاف فرصة عمل خلال فترة الانشاءات.
وأشار إلى أن المقترض يقدم 10% من سعة السراير للشرائح ذات الدخل المحدود فى المعادى، ويقدم تخفيضات على الخدمات الطبية، وينظم زيارات مجانية.
ولعب البنك الأفريقى للتنمية مؤخرًا دور فى تمهيد طرح مصر لسندات مستدامة فى السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار عبر تقديم ضمانة جزئية بقيمة 345 مليون دولار.
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