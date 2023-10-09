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الأفريقى للتنمية يدرس تمويل مستشفى الأندلسية بـ26 مليون دولار - جريدة البورصة

10/9/2023 1:29:30 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > يدرس البنك الأفريقى للتنمية تمويل مستشفى الأندلسية بقرض قيمته 26 مليون دولار لتمويل التوسعات، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للبنك.

وكشف البنك أن مدة القرض تمتد إلى 10 سنوات وتشمل 3 سنوات فترة سماح، وأن الشركة المقترضة فى مفاوضة مع بنوك تنموية أخرى مثل البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية للحصول على تمويلات إضافية للمشروع البالغ تكلفته 87 مليون دولار.

وتستهدف“الأندلسية مصر القابضة”، وهى شركة خاصة قابضة، توسعة سعتها من الأسرة إلى 445 سريرا مقابل 229 سريرا حاليًا، ومن العيادات إلى 85 عيادة مقابل 62 عيادة عبر بناء مستشفى جديد فى 6 أكتوبر وتوسعة المستشفى الحالية فى المعادى.

وقال البنك إن هدفه من تقديم التمويل للشركة هو زيادة مستويات خدمات الرعاية الصحية والوصول بها لعدد أكبر من المرضى.

وذكر أن زيادة الأسرة سيؤدى لزيادة عدد المرضى بالمجموعة إلى مليون سنويًا، وسيخلف 6 آلاف فرصة عمل خلال فترة الانشاءات.

وأشار إلى أن المقترض يقدم 10% من سعة السراير للشرائح ذات الدخل المحدود فى المعادى، ويقدم تخفيضات على الخدمات الطبية، وينظم زيارات مجانية.

ولعب البنك الأفريقى للتنمية مؤخرًا دور فى تمهيد طرح مصر لسندات مستدامة فى السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار عبر تقديم ضمانة جزئية بقيمة 345 مليون دولار.

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