5 بنوك توقف التعامل الدولى لبطاقات الخصم المباشر - جريدة البورصة
التاريخ
10/9/2023 1:29:30 AM
(MENAFN
- Al-Borsa News) >
أوقفت 5 بنوك تعمل فى السوق المحلى المعاملات بالعملات الأجنبية باستخدام بطاقات الخصم المباشر، بحسب رسائل نصية تلقاها العملاء.
البنوك هى كريدي أجريكول، البنك العربى، الأهلى المتحد، البنك التجارى الدولى، بنك مصر.
وكان البنك العربى الأفريقى الدولى قد أوقف السحب الدولى عن البطاقات نهاية الأسبوع الماضى.
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