5 بنوك توقف التعامل الدولى لبطاقات الخصم المباشر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > أوقفت 5 بنوك تعمل فى السوق المحلى المعاملات بالعملات الأجنبية باستخدام بطاقات الخصم المباشر، بحسب رسائل نصية تلقاها العملاء.

البنوك هى كريدي أجريكول، البنك العربى، الأهلى المتحد، البنك التجارى الدولى، بنك مصر.

وكان البنك العربى الأفريقى الدولى قد أوقف السحب الدولى عن البطاقات نهاية الأسبوع الماضى.