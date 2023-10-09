أوتو بلاست تستهدف زيادة صادراتها إلى 40 مليون جنيه خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم الشركة العالمية لصناعة بلاستيك السيارات“أوتو بلاست”، رفع صادراتها إلى 40 مليون جنيه بنهاية العام المقبل، وذلك بدعم من دخول أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا وأوربا ودول الخليج.

قال مصطفى مهدى، مدير التصدير بالشركة، إن“أوتو بلاست” تسعى إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى 600 طن شهريًا مقابل 400 طن حاليًا، بعد تشغيل خطوط الإنتاج الجديدة بداية الشهر المقبل.

لفت إلى أن خطوط الإنتاج الجديدة سنتنج ألواح البولى بروبلين والتى تعد الأولى من نوعها فى مصر وبديلة للكرتون والورق المقوى ومن المتوقع أن تلبى الشركة احتياجات السوق المحلى وتوجه الفائض إلى الدول الخارجية.

أشار إلى أن الشركة تصدر نحو 10% من إجمالى الطاقة الإنتاجية، وتتطلع إلى مضاعفة تلك النسبة عقب دخول أسواق تصديرية جديدة العام المقبل.

أوضح مهدي أن الشركة تسعى إلى تطوير منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات عملائها المختلفة وتحرص على استخدام أحدث التقنيات والمواد الخام.

وتأسست شركة أوتو بلاست عام 2012، وتتخصص فى إنتاج بلاستيك الحقن والذي يدخل في قطع غيار التوكتوك بالتعاون مع شركة باجاج الهندية، بالإضافة إلى إنتاج ألواح حماية العزل المضادة للأحماض والباكتيريا والتلف، كما تنتج الأجزاء البلاستيكية البديلة للصاج فى الأجهزة الكهربائية.

كتب – أحمد غنيم: