أوتو بلاست تستهدف زيادة صادراتها إلى 40 مليون جنيه خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم الشركة العالمية لصناعة بلاستيك السيارات“أوتو بلاست”، رفع صادراتها إلى 40 مليون جنيه بنهاية العام المقبل، وذلك بدعم من دخول أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا وأوربا ودول الخليج.
قال مصطفى مهدى، مدير التصدير بالشركة، إن“أوتو بلاست” تسعى إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى 600 طن شهريًا مقابل 400 طن حاليًا، بعد تشغيل خطوط الإنتاج الجديدة بداية الشهر المقبل.
لفت إلى أن خطوط الإنتاج الجديدة سنتنج ألواح البولى بروبلين والتى تعد الأولى من نوعها فى مصر وبديلة للكرتون والورق المقوى ومن المتوقع أن تلبى الشركة احتياجات السوق المحلى وتوجه الفائض إلى الدول الخارجية.
أشار إلى أن الشركة تصدر نحو 10% من إجمالى الطاقة الإنتاجية، وتتطلع إلى مضاعفة تلك النسبة عقب دخول أسواق تصديرية جديدة العام المقبل.
أوضح مهدي أن الشركة تسعى إلى تطوير منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات عملائها المختلفة وتحرص على استخدام أحدث التقنيات والمواد الخام.
وتأسست شركة أوتو بلاست عام 2012، وتتخصص فى إنتاج بلاستيك الحقن والذي يدخل في قطع غيار التوكتوك بالتعاون مع شركة باجاج الهندية، بالإضافة إلى إنتاج ألواح حماية العزل المضادة للأحماض والباكتيريا والتلف، كما تنتج الأجزاء البلاستيكية البديلة للصاج فى الأجهزة الكهربائية.
كتب – أحمد غنيم:
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