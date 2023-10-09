((كيان)) للمنتجات الجلدية تفاوض بنكى ((مصر)) و((قطر الوطنى)) لاقتراض 35 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتفاوض شركة كيان تريدينج لصناعة الشنط والمنتجات الجلدية مع بنكى مصر وقطر الوطنى الأهلى لاقتراض 35 مليون جنيه لتمويل إنشاء مصنع للمنتجات الجلدية بمدينة طربول الصناعية.
قال عمرو محمد رئيس مجلس إدارة الشركة، إن“كيان” تركز فى المفاوضات على الحصول على تمويل بفائدة مخفضة وأطول فترة سداد ومن المرتقب التوصل إلى اتفاق نهائي ديسمبر المقبل.
أضاف لـ“البورصة” أن الشركة حصلت على قطعة أرض بمدينة طربول الصناعية بمحافظة الجيزة مساحتها 1500 متر مربع لإنشاء المصنع وجارى التفاوض مع الشركة لزيادة مساحتها إلى 6 آلاف متر مربع لضمان وفرة المساحة عند تنفيذ التوسعات المستقبلية.
أشار إلى أن المصنع الجديد سيساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 50 ألف شنطة سفر سنوياً مقابل 3 آلاف شنطة حالياً و100 ألف محفظة جلد مقابل 10 آلاف محفظة حاليًا.
أوضح محمد أن الشركة تصدر المحافظ الجلدية بتقنية RFID المانعة للسرقة إلى أوروبا، ومن المستهدف رفع صادرات الشركة إلى 40% من إجمالى الطاقة الإنتاجية مع افتتاح المصنع الجديد خلال عام بحد أقصى.
وذكر أن الشركة تورد منتجاتها إلى العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبالتحديد النادى الأهلى وبالتحديد المنتجات الجلدية والشنط الخاصة بالنادى.
وتأسست شركة كيان تريدينج لصناعة الشنط والمنتجات الجلدية عام 2020، وتتخصص فى صناعة حقائب السفر والمدارس واليد وبعض المنتجات الجلدية.
ذكر أن مصر تستهلك نحو 4 ملايين حقيبة سفر سنوياً، وتستورد حقائب بنحو 500 مليون جنيه أغلبها من الصين.
كتب – أحمد غنيم:
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