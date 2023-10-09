((كيان)) للمنتجات الجلدية تفاوض بنكى ((مصر)) و((قطر الوطنى)) لاقتراض 35 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تتفاوض شركة كيان تريدينج لصناعة الشنط والمنتجات الجلدية مع بنكى مصر وقطر الوطنى الأهلى لاقتراض 35 مليون جنيه لتمويل إنشاء مصنع للمنتجات الجلدية بمدينة طربول الصناعية.

قال عمرو محمد رئيس مجلس إدارة الشركة، إن“كيان” تركز فى المفاوضات على الحصول على تمويل بفائدة مخفضة وأطول فترة سداد ومن المرتقب التوصل إلى اتفاق نهائي ديسمبر المقبل.

أضاف لـ“البورصة” أن الشركة حصلت على قطعة أرض بمدينة طربول الصناعية بمحافظة الجيزة مساحتها 1500 متر مربع لإنشاء المصنع وجارى التفاوض مع الشركة لزيادة مساحتها إلى 6 آلاف متر مربع لضمان وفرة المساحة عند تنفيذ التوسعات المستقبلية.

أشار إلى أن المصنع الجديد سيساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 50 ألف شنطة سفر سنوياً مقابل 3 آلاف شنطة حالياً و100 ألف محفظة جلد مقابل 10 آلاف محفظة حاليًا.

أوضح محمد أن الشركة تصدر المحافظ الجلدية بتقنية RFID المانعة للسرقة إلى أوروبا، ومن المستهدف رفع صادرات الشركة إلى 40% من إجمالى الطاقة الإنتاجية مع افتتاح المصنع الجديد خلال عام بحد أقصى.

وذكر أن الشركة تورد منتجاتها إلى العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبالتحديد النادى الأهلى وبالتحديد المنتجات الجلدية والشنط الخاصة بالنادى.

وتأسست شركة كيان تريدينج لصناعة الشنط والمنتجات الجلدية عام 2020، وتتخصص فى صناعة حقائب السفر والمدارس واليد وبعض المنتجات الجلدية.

ذكر أن مصر تستهلك نحو 4 ملايين حقيبة سفر سنوياً، وتستورد حقائب بنحو 500 مليون جنيه أغلبها من الصين.

كتب – أحمد غنيم: