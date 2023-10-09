((بناء وإصلاح السفن)) تستهدف زيادة استثمارات القطاع إلى مليار دولار بنهاية 2028

تسعى شعبة بناء وإصلاح السفن التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، الوصول بحجم استثمارات القطاع إلى مليار دولار بنهاية 2028 مقابل 100 مليون دولار حاليًا.

قال إبراهيم الدسوقى، رئيس مجلس إدارة الشعبة فى مقابلة مع“البورصة” إن الشعبة وضعت استراتيجية مع بداية تأسيسها مطلع العام الجارى، أبرز محاورها تطوير الصناعة المحلية وجذب استثمارات أجنبية إلى القطاع لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض إلى دول الجوار.

أضاف الدسوقى أن الوصول باستثمارات القطاع إلى مليار دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة سهل للغاية فى ظل المميزات التى يتمتع بها السوق المصرى والموارد المتاحة، لذا فإن مساندة الحكومة للقطاع من خلال منحه مزيد من الحوافز التشجيعية يحقق تطلعاته خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن الشركات المحلية قادرة على تصنيع السفن الحربية بجودة وتكنولوجيا عالية الأمر الذى يساهم فى الضغط على العملة الدولارية..لكن الأمر يحتاج إلى مشاركة الشركات الأجنبية لامتلاكها التكنولوجيا التصنيعية.

أكد أن هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تحديث الصناعة أعدوا استراتجية لتطوير صناعة السفن فى مصر قبل 10 سنوات ويتم العمل على تنشيطها الآن من خلال إنشاء مجلس أعلى للإشراف على القطاع.

إنشاء مركز تصليح للسفن العابرة من قناة السويس ينعش عمل القطاع

أشار إلى أن تركيا تعد المنافس الأكبر لمصر فى البحر المتوسط بينما البحر الأحمر فجميع دول الخليج تتميز فى مجال تصليح وصيانة السفن.

أضاف أن استهداف السفن العابرة من قناة السويس لعميات الإصلاح والصيانة و يقدر أعدادها بـ 25 ألف سفينة سنوياً ينعش عمل القطاع ويضع مصر على خريطة صناعة وإصلاح السفن عالميًا.

أردف أن القطاع الخاص يمتلك شركات كبرى رائدة فى الصناعة مثل شركة جنوب البحر الأحمر التى وقعت شراكة مؤخرًا مع قناة السويس لإنشاء 50 سفينة صيد و100 قارب صيد للعمل بالموائى الداخلية بجانب 10 قاطرات للعمل فى قناة السويس.

أشار إلى أن أعداد الأسطول البحري المصرى انخفض خلال الـ 15 عامًا الماضية من 70 سفينة ضخمة إلى 20 سفينة حاليًا منها سفن حكومية مثل شركة القاهرة للعبارات وشركة الملاحة الوطنية التابعة لوزارة النقل.

أرجع ذلك إلى القانون التجاري البحرى الذى يلزم الشركات بشروط أبرزها عدم بيبع السفينه إلا بموافقة وزير النقل بالإضافة إلى عدم تعين عمالة أجنبية أكثر من 5%، مؤكداً أن السفن الحديثة تحتاج لتخصصات محددة غير متوافرة فى العمالة المحلية.

تابع أن حجم صادرات القطاع بنهاية 2022 وصل إلى 8 سفن وهذا العدد محدود للغاية، وأبرز الدول المستوردة لتلك السفن هى دول الخليج، ونتطلع إلى دخول أسواق تصديرية جديدة فى بعض الدول العربية.

قال الدسوقى إن الشعبة ستعقد مؤتمرًا برعاية مجلس الوزراء خلال الشهرين المقبلين للوقوف على المشكلات التى تواجه القطاع والتيسيرات التى تتطلبها الشركات المصدرة للسفن تماشيًا مع توجهات الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

أكد أن صناعة السفن فى مصر تواجه صعوبة فى الحصول على شهادات التصديق من الهيئة الفرنسية BV المعنية بإصدار شهادات الاعتماد الدولية للمنتجات أنها صالحة للاستخدام فى صناعة السفن.

تابع الدسوقي أن الشعبة تجهز حصرًا بالصناعات المغذية لتوطينها محليًا“شركة حديد عز أول شركة حديد تحصل على الموافقة من الهيئة الفرنسية لتصنيع مستلزمات إنتاج السفن و الحديد يمثل 30% من مدخلات تصنيع السفن”.

لفت إلى أن شركة السويدي إلكتريك تسعى لتصديق منتجاتها من الهيئة الفرنسية أيضًا لتوفير الكابلات الكهربائية للقطاع محليًا بدلا من استيرادها من تركيا.

لفت إلى أن شعبة تتواصل مع عدد من الغرف الصناعية وبالتحديد غرفة الصناعات المعدنية وشعبة الآلات والمعدات وشعبة الأدوات الكهربائية لتوريد منتجاتهم إلى القطاع.

وتضم الشعبة 75 ترسانة من إجمالى أعداد ترسانات السفن بمصر والتى تقدر بـ 125 ترسانة حكومية وقطاع خاص.

تابع أن أزمة الاستيراد الحالية دفعت شركات صناعة السفن لإنشاء مركزاً لتخريدها، لتوفير الصلب من عملية التخريد فى ظل صعوبة استيراده من الخارج، مطالبًا الحكومة بإنشاء مركزاً عالميًا للتخريد داخل مصر لخدمة القطاع فى منطقة الشرق الأوسط.

لفت إلى أن مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة يوجد بها 50 ترسانة، بينما دمياط تضم نحو 30 ترسانة، لافتًا إلى أن تعدد جهات الولاية على الترسانات تمثلاً عائقاً أمام نمو القطاع خاصة على ترسانات الدلتا .

أشار إلى أن الشعبة رفعت مذكرة إلى الحكومة لتحويل ترسانات الدلتا إلى مناطق صناعية يسمح لهم بالعمل لمدة 24 ساعة خاصة وأنهم يتوقفون عن العمل مع غروب الشمس لدواعي أمنية.

ذكر أن الدول الخارجية تتبع نظاماً خاص بالتمويل يتمثل فى حصول البنوك على ضمانات مشتركة من الترسانه والمشترى لدعم حصول الشركات على التمويلات المطلوبة.

أشار” الدسوقي” إلى أن القطاع يعاني من عدم وجود جهات تمويلية، لتصنيف البنوك للقطاع بأنه عالى المخاطر.

لفت إلى أن نحو 12 هيئة عالمية مفوضة من المنظمة البحرية الدولية تعتمد أى سفينة قبل تشغيلها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والجودة،

أوضح أن هيئة سلامة الملاحة البحرية تبحث حالياً إعطاء الموافقة لإنشاء هيئة تصنيف محلية مخصصة للمراكب الصغيرة وتعتمد من وزارة النقل، ومن المتوقع أن تصبح هيئة تصنيف عالمية خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

أشار إلى أن أغلى سفن تجارية تم تصنيعها محلياً منذ سنتين وهى إنشاء 3 سفن بمليار جنيه ليتجاوز سعر السفينة الواحدة 300 مليون جنيه.

لفت إلى أن مدة الإفراجات الجمركية عن السفن تصل إلى 6 أشهر، الأمر الذى يؤثر سلبيًا على صادرات القطاع.

أكد أن شركات صناعة السفن بالمنطقة الحرة بقناة السويس تواجه تحديات كبيرة بسبب تعدد جهات الإشراف والتى تتمثل فى الهيئة العامة للاستثمار وهيئة البحر الأحمر.



