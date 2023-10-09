بلتون القابضة تعتزم تأسيس صندوق استثمار فى الذهب

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: الشركة تستكمل الأوراق اللازمة للتقدم للرقابة المالية
تعتزم شركة بلتون المالية القابضة التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية لتاسيس صندوق استثمار بالمعادن النفيسة ((الذهب)) خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر وثيقة الصلة لـ((البورصة))، إن الشركة تعتزم تأسيس الصندوق ضمن خطتها الاستثمارية للتوسع فى السوق المصرية، حيث تستكمل الأوراق اللازمة للتقدم بطلب تأسيس للهيئة العامة.
وأضاف مصدر رقابى، أن الشركة بدأت محادثات حول الإجراءات المطلوبة والمعايير الخاصة بالصناديق الاستثمارية فى الذهب بهدف إطلاق صندوق قبل نهاية العام الجارى، مشيرًا إلى أن عددًا من مديرى الاصول يدرسون تأسيس تلك النوعية من الصناديق، وهناك اثنان فى مراحل جدية للتأسيس.
وشهدت السوق المصرية نهاية مايو الماضى إطلاق أول صندوق استثمار فى الذهب من قبل شركة إيفولف القابضة بالتعاون مع أزيموت مصر.
وتتيح تلك الصناديق للمستثمرين الاستثمار فى المعدن النفيسة دون الحاجة إلى الاحتفاظ به ودون دفع تكاليف إضافية مما يؤدى إلى ترشيد الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية خاصة مع وجود القوانين المنظمة والخضوع لقواعد الحوكمة والشفافية، كما تسمح بالاكتتاب من قبل المؤسسات والأفراد بالاستثمار فى المعدن النفيس دون شرائه، ولكن عبر وثيقة صادرة عن الصندوق تحدد كمية الجرامات التى يمتلكها كل مستثمر.
ووضعت الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات لتنظيم عمل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، التى تعمل على توفير سيولة للقطاعات التى تمتلك أصولًا ثمينة معظمها منقول.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى وقت سابق، إن هناك تحديات واجهت هيئة الرقابة المالية لتنظيم تدشين صناديق الاستثمار فى الذهب، وأبرزها الاطمئنان لمدى أمان حفظ الذهب عند الجهة المنوطة وهى“أمين حفظ”، بالإضافة إلى تمكين المستثمرين من التعامل مع تلك الآليات.
وأضاف فريد:“تم وضع المعايير بأن يكون الذهب محل الحفظ مدموغ من الجهات المختصة، ويتبع أحد المؤشرات السعرية، فضلاً عن نشر أسعار المناجم المعتمدة عالميًا على موقع البورصة”.
كتبت: إشراق صلاح الدين
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