بلتون القابضة تعتزم تأسيس صندوق استثمار فى الذهب

تعتزم شركة بلتون المالية القابضة التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية لتاسيس صندوق استثمار بالمعادن النفيسة ((الذهب)) خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر وثيقة الصلة لـ((البورصة))، إن الشركة تعتزم تأسيس الصندوق ضمن خطتها الاستثمارية للتوسع فى السوق المصرية، حيث تستكمل الأوراق اللازمة للتقدم بطلب تأسيس للهيئة العامة.

وأضاف مصدر رقابى، أن الشركة بدأت محادثات حول الإجراءات المطلوبة والمعايير الخاصة بالصناديق الاستثمارية فى الذهب بهدف إطلاق صندوق قبل نهاية العام الجارى، مشيرًا إلى أن عددًا من مديرى الاصول يدرسون تأسيس تلك النوعية من الصناديق، وهناك اثنان فى مراحل جدية للتأسيس.

وشهدت السوق المصرية نهاية مايو الماضى إطلاق أول صندوق استثمار فى الذهب من قبل شركة إيفولف القابضة بالتعاون مع أزيموت مصر.

وتتيح تلك الصناديق للمستثمرين الاستثمار فى المعدن النفيسة دون الحاجة إلى الاحتفاظ به ودون دفع تكاليف إضافية مما يؤدى إلى ترشيد الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية خاصة مع وجود القوانين المنظمة والخضوع لقواعد الحوكمة والشفافية، كما تسمح بالاكتتاب من قبل المؤسسات والأفراد بالاستثمار فى المعدن النفيس دون شرائه، ولكن عبر وثيقة صادرة عن الصندوق تحدد كمية الجرامات التى يمتلكها كل مستثمر.

ووضعت الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات لتنظيم عمل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، التى تعمل على توفير سيولة للقطاعات التى تمتلك أصولًا ثمينة معظمها منقول.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى وقت سابق، إن هناك تحديات واجهت هيئة الرقابة المالية لتنظيم تدشين صناديق الاستثمار فى الذهب، وأبرزها الاطمئنان لمدى أمان حفظ الذهب عند الجهة المنوطة وهى“أمين حفظ”، بالإضافة إلى تمكين المستثمرين من التعامل مع تلك الآليات.

وأضاف فريد:“تم وضع المعايير بأن يكون الذهب محل الحفظ مدموغ من الجهات المختصة، ويتبع أحد المؤشرات السعرية، فضلاً عن نشر أسعار المناجم المعتمدة عالميًا على موقع البورصة”.

كتبت: إشراق صلاح الدين