Grande-Sabbour توقع شراكة مع Menassat لتشطيب مشروعاتها - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة Grande -Sabbour أحدث شركات الأهلى صبور، عقود شراكة استراتيجية مع شركة Menassat Developments للتطوير العقارى، بقيمة أعمال تقديرية تقارب 600 مليون جنيه.

ووفقا للعقد تقوم شركة Grande- Sabbour بتقديم خدمات متكاملة فى التشطيبات والفرش والديكور لمشروع بوديا تاور بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعى ايكليبس واكسيل بمدينة القاهرة الجديدة.

وقالت رشا مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة Grande -Sabbour، إن الشركة تعتمد على تقديم مجموعة شاملة من الخدمات لتلبية جميع احتياجات العملاء بداية من تصميم الديكورات وتنفيذها والإشراف على التنفيذ وتقديم خدمة الفرش للوحدات.

وأضافت أن شركة Grande Sabbour قامت خلال الفترة الماضية بتسليم عدد كبير من الوحدات المشطبة فى مشروعات الأهلى صبور وغيرها.

وقال المهندس تامر فؤاد، الرئيس التنفيذى لشركة منصات للتطوير العقارى، إن فى مقدمة المشروعات التى تمتلكها شركة منصات، مشروع بوديا تاور بالعاصمة الإدارية، ويتم تنفيذه بتكلفه استثمارية تتخطى 4.3 مليار جنيه.

كما تمتلك الشركة أيضا مشروع“إيكليبس” والذى تم إطلاقه فى فبراير 2022، ويضم وحدات تجارية وإدارية وطبية تناسب مختلف قطاعات الأعمال والشركات الناشئة وكذلك الشركات الراغبة فى التوسع، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 685 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تمتلك مشروع اكسل، وهو مبنى تجارى إدارى طبى متعدد الاستخدامات تم إطلاقه فى فبراير 2023، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1.8 مليار جنيه، ومن المقرر تسليم المشروع خلال 3 سنوات.