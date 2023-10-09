Grande-Sabbour توقع شراكة مع Menassat لتشطيب مشروعاتها - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة Grande -Sabbour أحدث شركات الأهلى صبور، عقود شراكة استراتيجية مع شركة Menassat Developments للتطوير العقارى، بقيمة أعمال تقديرية تقارب 600 مليون جنيه.
ووفقا للعقد تقوم شركة Grande- Sabbour بتقديم خدمات متكاملة فى التشطيبات والفرش والديكور لمشروع بوديا تاور بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعى ايكليبس واكسيل بمدينة القاهرة الجديدة.
وقالت رشا مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة Grande -Sabbour، إن الشركة تعتمد على تقديم مجموعة شاملة من الخدمات لتلبية جميع احتياجات العملاء بداية من تصميم الديكورات وتنفيذها والإشراف على التنفيذ وتقديم خدمة الفرش للوحدات.
وأضافت أن شركة Grande Sabbour قامت خلال الفترة الماضية بتسليم عدد كبير من الوحدات المشطبة فى مشروعات الأهلى صبور وغيرها.
وقال المهندس تامر فؤاد، الرئيس التنفيذى لشركة منصات للتطوير العقارى، إن فى مقدمة المشروعات التى تمتلكها شركة منصات، مشروع بوديا تاور بالعاصمة الإدارية، ويتم تنفيذه بتكلفه استثمارية تتخطى 4.3 مليار جنيه.
كما تمتلك الشركة أيضا مشروع“إيكليبس” والذى تم إطلاقه فى فبراير 2022، ويضم وحدات تجارية وإدارية وطبية تناسب مختلف قطاعات الأعمال والشركات الناشئة وكذلك الشركات الراغبة فى التوسع، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 685 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة تمتلك مشروع اكسل، وهو مبنى تجارى إدارى طبى متعدد الاستخدامات تم إطلاقه فى فبراير 2023، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1.8 مليار جنيه، ومن المقرر تسليم المشروع خلال 3 سنوات.
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