"اليوم الإعلامي" يدعو جيل الشباب لمشاركة إبداعاتهم الإعلامية التي تسلط الضوء على ظاهرة تغير المناخ

(MENAFN
- American University Of Sharjah ) الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 6 أكتوبر 2023 — تعلن الجامعة الأمريكية في الشارقة عن تنظيم مسابقة إعلامية تحت شعار"الفورية الملحة" ضمن فعاليات "اليوم الإعلامي" الذي يقام يوم 8 نوفمبر في مبنى الجامعة بالتعاون بين مدينة الشارقة للإعلام (شمس) وقسم الاتصال الإعلامي في كلية الآداب والعلوم وقسم الفنون والتصميم في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة والشبكة الوطنية للاتصال، راعي جوائز المسابقة.
تحث المسابقة طلبة مدارس الثانوية والجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم أعمال إعلامية إبداعية تتناول الحاجة الملحة لمعالجة ظاهرة تغير المناخ. وهي تأتي في وقت تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28) المعني بتغير المناخ. يحصل الطلبة الفائزون على جوائز نقدية وفرصة لنشر مشاريعهم الإعلامية عبر وسائط إعلامية مختلفة.
قال سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس): "ندرك في مدينة الشارقة للإعلام (شمس) أهمية تمكين الشباب من تسخير الإعلام في تسليط الضوء على قضايا ملحة مثل قضية تغير المناخ. إن تعزيز الإبداع ونشر الوعي بين العقول الشابة أمر ضروري لإحداث تغيير جوهري وترك بصمة في العالم. وهذه المسابقة التي تنظم بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة تعكس التزامنا بتعزيز المبادرات الإعلامية التي تتماشى مع مهمتنا وتدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للتحديات المناخية. نحن نأمل من خلال هذه المسابقة رؤية مشاريع مبهرة من شأنها إحداث فرق في هذا العالم".
ومن جانبه قال الدكتور سهيل دحدل، رئيس قسم الاتصال الإعلامي في الجامعة الأمريكية في الشارقة: "شبابنا ليسوا قادة الغد فحسب، بل هم صناع التغيير اليوم. وهذا الحدث هو شهادة على قوة وسائل الإعلام في تشكيل المشهد الإعلامي، ونحن حريصون في الجامعة كل الحرص على رؤية إبداعات العقول الشابة في تناول التحديات الملحة لظاهرة تغير المناخ وتسليط الضوء عليها".
يشترط على المتقدمين أن تكون أعمالهم الإعلامية حديثة الإنتاج من 8 نوفمبر فما بعد، كما لن يتم قبول المشاركات التي تحتوي على مواد ذات حقوق ملكية فكرية غير مرخصة. على الراغبين في المشاركة تقديم مشاريعهم عبر ملء استمارة التقديم في موعد أقصاه 28 أكتوبر2023 على الموقع الإلكتروني:
كما من المقرر أن تعقد الجامعة الأمريكية في الشارقة جلسة تعريفية افتراضية حول المسابقة يوم 10 أكتوبر 2023، الساعة 1:00 ظهرًا.
لمعرفة المزيد عن شروط المسابقة والتسجيل في الجلسة التعريفية، يرجى الدخول إلى صفحة المسابقة الرئيسية:
وقال يوسف الطويل، المؤسس والمدير التنفيذي للشبكة الوطنية للاتصال: "نؤمن في الشبكة الوطنية للاتصال بالقوة التحويلية للاتصالات. وتتماشى رعايتنا لليوم الإعلامي الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في الشارقة ومدينة الشارقة للإعلام (شمس) مع التزامنا بدعم جيل الشباب القادم في التصدي للقضايا العالمية الملحة. وإننا نؤمن أيضًا بإمكانيات الشباب وكفاءات طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة، ونتطلع إلى رؤية الأساليب المبتكرة والرائدة التي سيوظفونها في التصدي لظاهرة تغير المناخ ".
تعرف الجامعة الأمريكية في الشارقة من خلال مبادراتها المميزة ومشاركة أعضاء هيئتها التدريسية بدعم مساعي دولة الإمارات المستدامة، فهي عضو في شبكة المناخ الجامعية التي تضم جامعات ومؤسسات تعليم عالي في دولة الإمارات لتسيير الحوارات وورشات العمل والفعاليات العامة والتحفيز على مشاركة الشباب في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف (كوب 28). كما يتجلى التزام الجامعة الأمريكية في الشارقة بالحد من انبعاثات الكربون من خلال خطة عملها المناخية الرائدة، والتي تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تمتد مساعي الجامعة الأمريكية في الشارقة المستدامة إلى كونها مشارك رئيسي في تحالف الإمارات للعمل المناخي، وهو تحالف محلي تديره جمعية الإمارات للطبيعة. يلعب هذا التحالف دورًا بارزًا في دعم أجندة الاستدامة لدولة الإمارات باعتباره البرنامج الرائد للجهات الفاعلة غير الحكومية في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف (كوب 28)، حيث يدعم التقدم المتسارع نحو تحقيق أهداف صافية صفرية تتماشى مع المبادئ العلمية واتفاقية باريس.
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