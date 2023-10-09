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البرازيل تخصص 6 طائرات لإجلاء رعاياها من أراضي فلسطين المحتلة

10/9/2023 1:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعتزم الحكومة البرازيلية إرسال ست طائرات على الأقل لإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الهجوم الذي بدأته حركة حماس، على ما أعلنت القوات الجوية البرازيلية.


وقال قائد القوات الجوية مارسيلو داماسينو للصحافة بعد اجتماع مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع في مقر الرئاسة في البرازيل "لدينا ست طائرات جاهزة" بسعة تصل إلى 230 راكبا.


وأضاف أن الهدف هو إجلاء "جميع البرازيليين الموجودين في المنطقة والراغبين" في المغادرة، ومن المقرر أن تنطلق أولى الرحلات الجوية بين الاثنين والثلاثاء.

سكاي نيوز


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