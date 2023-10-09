البرازيل تخصص 6 طائرات لإجلاء رعاياها من أراضي فلسطين المحتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعتزم الحكومة البرازيلية إرسال ست طائرات على الأقل لإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الهجوم الذي بدأته حركة حماس، على ما أعلنت القوات الجوية البرازيلية.
وقال قائد القوات الجوية مارسيلو داماسينو للصحافة بعد اجتماع مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع في مقر الرئاسة في البرازيل "لدينا ست طائرات جاهزة" بسعة تصل إلى 230 راكبا.
وأضاف أن الهدف هو إجلاء "جميع البرازيليين الموجودين في المنطقة والراغبين" في المغادرة، ومن المقرر أن تنطلق أولى الرحلات الجوية بين الاثنين والثلاثاء.
سكاي نيوز
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