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المقاومة تقصف عسقلان ومطار بن غوريون

10/9/2023 1:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام الليلة الماضية، عن توجيه ضربة صاروخية كبيرة، على مدينة عسقلان المحتلة.


وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: "إن هذه الضربة تأتي في إطار معركة (طوفان الأقصى) ورداً على استهداف البيوت الآمنة".


كما أعلنت كتائب القسام قصف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي برشقة صاروخية ردًا على الجرائم المتواصلة واستهداف البيوت المدنية.


وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن تضرر عدد من المنازل التي سقطت عليها الصواريخ بشكل مباشر.


وأدى القصف الصاروخي القسامي من أضرار كبيرة في المنازل التي أصابتها الصواريخ.

صفا


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