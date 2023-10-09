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فيديو - حريق في العبدلي والدفاع المدني يتجه للموقع للسيطرة عليه

10/9/2023 1:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتواجد كوادر الدفاع المدني للسيطرة على حريق في مجمع الصائغ بمنطقة العبدلي وفق مصدر أمني.


وقال المصدر لـ" الوكيل الإخباري" إن الحريق وقع صباح اليوم الإثنين في مبنى عمارة الصائغ /العبدلي وتم تعزيز الموقع بكوادر الدفاع المدني وإجراء التحويلات اللازمة.


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