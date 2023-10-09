فيديو - حريق في العبدلي والدفاع المدني يتجه للموقع للسيطرة عليه
التاريخ
10/9/2023 1:10:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتواجد كوادر الدفاع المدني للسيطرة على حريق في مجمع الصائغ بمنطقة العبدلي وفق مصدر أمني.
وقال المصدر لـ" الوكيل الإخباري" إن الحريق وقع صباح اليوم الإثنين في مبنى عمارة الصائغ /العبدلي وتم تعزيز الموقع بكوادر الدفاع المدني وإجراء التحويلات اللازمة.
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