8 شهداء في غارات إسرائيلية على مسجد ومنزلين بقطاع غزة الليلة الماضية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد ثمانية فلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مسجد في مخيم الشاطئ، ومنزلين في دير البلح وتل الزعتر وسط وشمال قطاع غزة.



وأفادت مصادر بأن طيران الاحتلال قصف مسجد أحمد ياسين في مخيم الشاطئ، ما أدى إلى استشهاد فتاة ووقوع عدة إصابات في صفوف الفلسطينيين.



وأضاف أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلًا بدون سابق إنذار يعود لعائلة فياض بمنطقة المشاعلة غرب مدينة دير البلح ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، كما استهدفت قوات الاحتلال منزلاً في تل الزعتر شمال قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين.

صفا