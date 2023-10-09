اقتحم حاجز بجرافة : استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل /PNN / استشهد شاب، فجر اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد النصارى شرق مدينة الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص الحي صوب شاب لم تعرف هويته حتى إعداد الخبر، بزعم محاولته اقتحام حي واد النصارى بجرافة، المحاذي لمستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل والمغلق من قبل الاحتلال منذ عام 2000.
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