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اقتحم حاجز بجرافة : استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة الخليل

10/9/2023 1:10:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN / استشهد شاب، فجر اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد النصارى شرق مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص الحي صوب شاب لم تعرف هويته حتى إعداد الخبر، بزعم محاولته اقتحام حي واد النصارى بجرافة، المحاذي لمستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل والمغلق من قبل الاحتلال منذ عام 2000.

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