اشتباك مسلح بين القسام والاحتلال بسديروت
التاريخ
10/9/2023 12:24:45 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفادت وسائل إعلام عبرية، فجر اليوم الاثنين، أن اشتباكا مسلحا يدور في هذه اللحظات بمستوطنة سديروت بين مقاومين من كتائب القسام وجنود جيش الاحتلال.
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