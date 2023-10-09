أكثر من 1100 قتيل في المعارك بين إسرائيل وحماس ونتانياهو يحذّر من حرب طويلة وصعبة

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من "حرب طويلة وصعبة" بعدما خلف القتال مع حركة حماس أكثر من 1100 قتيل لدى الجانبين، منذ اندلاع المواجهات.

في لبنان، أعلن حزب الله إطلاق "عدد كبير من القذائف المدفعية والصواريخ الموجهة" على المنطقة المتنازع عليها في مزارع شبعا فيما أفاد الجيش الإسرائيلي صباح أمس بأنه قصف بطائرة مسيرة "البنية التحتية الإرهابية لحزب الله" اللبناني في المنطقة الحدودية.

في مصر، قتل إسرائيليان ومصري عندما أطلق شرطي مصري النار على وفد سياحي إسرائيلي في وسط الإسكندرية (شمال)، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد عزمه على إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة.

ودان عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي الأحد هجوم حماس رغم أن الولايات المتحدة أعربت عن أسفها لعدم وجود إجماع في الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس.

وبدأ التصعيد بعدما شنت حماس هجوما مباغتا على إسرائيل صباح السبت، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة وتسلل مئات من مقاتليها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ بدء هجوم حركة حماس على إسرائيل صباح السبت، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين.

وفي تحديث لأعداد الضحايا نشره على حسابه الرسمي في موقع X، أفاد الجيش الإسرائيلي أيضا بأن 2150 إسرائيليا أصيبوا منذ صباح السبت.

كذلك، قتل عدد من الأمريكيين في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل حسبما أكد مسؤول أمريكي الأحد من دون أن يخوض في تفاصيل.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "يمكننا تأكيد مقتل عدد من المواطنين الأميركيين. نقدم خالص تعازينا لأسر جميع المتضررين".

وقتل عشرة نيباليين في الهجوم، كما قتلت فرنسية حسب ما أعلنت خارجية بلادها مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن العثور على عدد من مواطنيها.

كما قتل عدد من المواطنين من دول غربية أو فقد أثرهم في القتال بينهم أشخاص من البرازيل وبريطانيا وألمانيا وأيرلندا والمكسيك وتايلاند وأوكرانيا.

في قطاع غزة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية الانتقامية منذ السبت، أفادت وزارة الصحة ب "استشهاد 413 مواطنا" وإصابة 2300 شخص.

استعادة السيطرة

نشر الجيش الإسرائيلي عشرات آلاف الجنود لاستعادة السيطرة الكاملة على المناطق الصحراوية المتاخمة لقطاع غزة، وإنقاذ الرهائن الإسرائيليين وإجلاء السكان المتبقين بحلول صباح الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي مساء الأحد إن "العدو لا يزال على الأرض"، مضيفا "نعزز قواتنا خصوصا قرب غزة ونطهر المنطقة".

وتعهد الجيش ملاحقة "الإرهابيين في كل مكان ينتشرون فيه"، مشيرا إلى أن غاراته أصابت "800 هدف".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال تغارين لصحافيين الأحد "مهمتنا خلال الساعات المقبلة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة".

وأكد أن القتال مستمر "لإنقاذ الرهائن" الذين يحتجزهم مقاتلون فلسطينيون في إسرائيل. وأضاف "هناك عشرات آلاف الجنود المقاتلين، سنصل إلى كل تجمع حتى نقتل كل إرهابي في إسرائيل".

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتي هليفي أن "مدنيين وجنود هم في أيدي العدو، حان وقت الحرب".

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى "وحدة الشعب والبرلمان في حكومة طوارئ".

غير مسبوق

وأقر نتانياهو في خطاب متلفز بأن ما حدث "غير مسبوق في إسرائيل". وقال "كل الأماكن التي تختبئ فيها حماس... سنحيلها ركاما".

والأحد، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نتانياهو بأن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل،، مؤكدا أن "مزيدا منها سيصل في الأيام المقبلة".

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن بايدن ونتانياهو "ناقشا أيضا الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن".

كذلك، أكد وزير الدفاع لويد أوستن أن واشنطن "ستزود سريعا الجيش الإسرائيلي معدات وموارد إضافية، بما في ذلك ذخائر".

وأكد أوستن أيضا أنه وجه حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن واشنطن تعمل على زيادة أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.

وأغلقت المدارس في إسرائيل وألغي عددا من الرحلات إلى مطار بن غوريون بسبب القتال.

مفقودون

في جنوب إسرائيل، شاهد صحافي في وكالة فرانس برس الأحد جثثا عدة على الطريق الواصل إلى شاطئ زييكم بينما توقف عدد كبير من المركبات الإسرائيلية التي ترك إطلاق الرصاص أثره عليها.

في غزة، فرغت الشوارع من المارة باستثناء مئات اصطفوا أمام الأفران للحصول على الخبز على وقع دوي الانفجارات.

وقطعت الكهرباء عن القطاع والإنترنت عن أحياء عدة.

وأكد إسرائيليون يبحثون عن أقاربهم، عبر الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي الأحد، أنهم شاهدوهم في مقاطع فيديو لحماس في غزة يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما أوردت وسائل إعلام صباح الأحد أسماء إسرائيليين قتلوا السبت وتم التعرف إليهم، بينهم أطفال ومراهقون.

وبدأت الأعمال القتالية فجر السبت بإطلاق وابل من الصواريخ من القطاع باتجاه بلدات إسرائيلية مجاورة وصولا إلى تل أبيب والقدس.

واخترق مقاتلي حماس الذين وصلوا على متن مركبات وقوارب وطائرات شراعية آلية، السياج الحدودي الذي أقامته إسرائيل حول القطاع الذي تحاصره منذ أكثر من 15 عاما، وهاجموا المواقع العسكرية والمدنيين في طريقهم.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس أعلنت في مقطع فيديو أنها "أسرت عددا من جنود العدو"، وأعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي احتجاز عدد آخر.

وقالت كتائب القسام إنها ستعلن "عدد الأسرى الإسرائيليين لدينا خلال ساعات".

وكان قائد الأركان في القسام محمد الضيف أعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" السبت "ردا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى".

ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عملية "السيوف الحديد" التي شملت تنفيذ غارات جوية على القطاع، مشيراً إلى أنّه دمّر مباني قُدِّمت على أنها "مراكز قيادة" لحماس.





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