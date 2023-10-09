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شركة هاينان إيرلاينز الصينية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب بسبب الأوضاع الأمنية

10/9/2023 12:24:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت صحيفة جلوبال تايمز نقلا عن شركة هاينان إيرلاينز الصينية أن الشركة ألغت الرحلات بين شنغهاي وتل أبيب اليوم الاثنين بسبب التوتر في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن هاينان إيرلاينز لديها ثلاثة خطوط طيران مباشرة بين الصين وإسرائيل.


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