الشيقل الإسرائيلي يهبط إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا

هبط الشيقل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض الشيقل في أحدث التعاملات الآسيوية أكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار إلى 3.9581.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من "حرب طويلة وصعبة" بعدما خلف القتال مع حركة حماس أكثر من 1100 قتيل لدى الجانبين، منذ اندلاع المواجهات.





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