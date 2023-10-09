أدنوك تتطلع بقوة إلى فرص الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال في أفريقيا

أدنوك تتطلع بقوة إلى فرص الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال في أفريقيا
التاريخ
10/9/2023 12:24:36 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت مصادر مطلعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تتطلع بقوة إلى فرص الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال في أفريقيا
واكدت إن الشركة تسعى وراء فرص محددة في الغاز والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والطاقة المتجددة
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