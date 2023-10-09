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أدنوك تتطلع بقوة إلى فرص الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال في أفريقيا

10/9/2023 12:24:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت مصادر مطلعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تتطلع بقوة إلى فرص الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال في أفريقيا


واكدت إن الشركة تسعى وراء فرص محددة في الغاز والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والطاقة المتجددة

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