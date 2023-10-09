نقابة طياري أمريكان أيرلاينز تطالب بوقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل

قررت نقابة طياري شركة الطيران الأمريكية أمريكان أيرلاينز دعوة أعضائها إلى وقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل إلى حين "التأكد بصورة مقبولة من أمن وسلامة المنطقة".

وقال إيد سيشر رئيس النقابة في بيان مساء أمس الأحد "ليس من الحكمة ولا المناسب تعريض أطقمنا الطائرة وركابنا للخطر عن عمد من خلال مواصلة الرحلات إلى منطقة حرب. وبعد تفكير عميق وجهت

كل الطيارين لوقف الرحلات إلى إسرائيل حتى نستطيع التأكد بصورة مقبولة من أمن وسلامة المنطقة".

وفي أحدث توصيات السفر إلى إسرائيل والصادرة أمس

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الموقف في إسرائيل مازال خارج نطاق التوقعات وأن "قذائف المدفعية والصوريخ قد تطلق دون إنذار".

يذكر أن إسرائيل أعلنت حالة الحرب رسميا ضد مقاتلي حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة،

بما يمهد الطريق أمام رد عسكري إسرائيلي ضخم

على الهجوم المفاجئ الذي نفذه مقاتلو الحركة الإسلامية ضد إسرائيل.

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