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الأرصاد: غلاف جوي غير مستقر وأمطار يصحبها الرعد

10/9/2023 12:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجيا مع ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، مع تساقط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً وتساقط حبات البرد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وحذرت من خطر الإنزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطولات مطرية ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


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