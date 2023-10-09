الاحتلال يكشف هويات 11 ضابط كبير قتلوا في معارك الغلاف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف الاحتلال الليلة الماضية النقاب عن أسماء 11 ضابطاً رفيع المستوى قتلوا في المعارك الدائرة في غلاف غزة منذ السبت.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 11 ضابطاً رفيع المستوى قتلوا في المعارك التي خاضها مقاتلون من كتائب القسام في المواقع والكيبوتسات بغلاف غزة وفيما يلي أسماء الضباط القتلى :



- العميد يهوناتان شتاينبرغ : قائد لواء الناحال ، ويبلغ من العمر 42 عاماً ، حيث كان في طريقه الى مناطق الاشتباك بمنطقة "اشكول" وذلك قبل إطلاق مسلح النار تجاهه قريباً من كيبوتس "كيرم شالوم" فأرداه قتيلاً ، حيث شغل عدة مناصب من بينها مسؤول منطقة رام الله.



- العميد روعي ليفي – قائد الوحدة متعددة المهام ، يبلغ من العمر 44 عاماً ، حيث سبق وأن أصيب في حرب الفرقان عام 2014 ، بينما قتل في المعارك التي دارت حول مقر قيادة فرقة غزة في الغلاف.



- العقيد يهوناتان تسور – تقطن عائلته مستوطنة "كدوميم" غربي نابلس وهو قائد كتيبة الاستطلاع في لواء الناحل ، ويبلغ من العمر 33 عاماً.



- النقب أور ران – قائد فرقة في وحدة المستعربين "دفدفان" ، ويبلغ من العمر 29 عاماً وقتل في الاشتباكات التي دارت في كيبوتس كفار عزا في الغلاف.

- ارائيل بن موشي – قائد فصيل في وحدة هيئة الأركان الخاصة ، يبلغ من العمر 27 عاماً.



- النقيب أمير سكوري – يعيش في القدس وهو جندي في وحدة هيئة الأركان ، ابن 31 عام.



- الملازم أول شيلا كوهن – ضابط في وحدة "شلداغ" الخاصة ويبلغ من العمر 24 عاماً .



- النقيب تال غروشكا – قائد فصيل في الوحدة 931 التابعة للواء الناحال ، ابن 35 عاماً.



- المقدم عيدو يهوشع – قائد فصيل في مدرسة تدريب القوات الجوية الخاصة ، إبن 27 عاماً.



- النقيب شلومو تسيرينغ – مسئول فصيل في وحدة "عوكيتس" الخاصة ، إبن 27 عاماً.



- النقيب افراهام خوبلشفيلي - من مدينة أسدود ويخدم في لواء الكوماندو.

صفا