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شاهد - فلسطيني يقتحم حاجز للاحتلال بجرافة في الخليل

10/9/2023 12:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني اقتحم حاجزا عسكريا بجرافة عند أحد مداخل البلدة القديمة في الخليل.


وأضافت أن عملية نوعية قام بها مقاوم بجرافة ثقيلة يقتحم حاجز للاحتلال ويوثق عمليته عبر البث المباشر في مدينة الخليل.



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