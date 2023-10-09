شاهد - فلسطيني يقتحم حاجز للاحتلال بجرافة في الخليل
التاريخ
10/9/2023 12:13:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني اقتحم حاجزا عسكريا بجرافة عند أحد مداخل البلدة القديمة في الخليل.
وأضافت أن عملية نوعية قام بها مقاوم بجرافة ثقيلة يقتحم حاجز للاحتلال ويوثق عمليته عبر البث المباشر في مدينة الخليل.
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