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طوفان الأقصى مستمر لليوم الثالث

10/9/2023 12:13:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، لم يتوقف القصف الصاروخي من قطاع غزة.


من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أن حركة حماس أطلقت 3284 صاروخا من غزة على إسرائيل منذ بدء هجومها السبت.


وأضاف عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، أنه قصف 653 هدفا تابعا لحماس منذ بدء العملية.


وأكدت مصادر باستمرار الاشتباكات بين المقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية بمواقع في محيط غزة.


وأفادت بوجود تفجيرات قوية في غزة جراء غارات إسرائيلية جديدة طالت المكان فجر اليوم تبعها قصف مدفعي.


كما لفتت إلى أن الفصائل الفلسطينية استهدفت عسقلان بعشرات الصواريخ.


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