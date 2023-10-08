Monday, 09 October 2023 09:14 GMT

المزين 17300 سجلوا للحج حتى الآن منهم 15511 مواطنا و1789 مسجلا من المقيمين بصورة غير قانونية

10/8/2023 11:34:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اسامة ابو السعود
أعلن مدير إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف سطام المزين، أن عدد المسجلين الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام بلغ 17300 مسجل، منهم 15511 مواطنا و1789 مسجلا من المقيمين بصورة غير قانونية حتى الآن.
وقال المزين إن الإدارة أصدرت تقريرا بالإحصائيات الخاصة بالأسبوع الأول منذ انطلاق عملية تسجيل الحجاج حتى الآن تضمن عدد الاتصالات على الخط المباشر، والتي بلغت 11830 اتصالا، وعقدت ورشتي عمل لتعريف الحجاج والجمهور بآليات التسجيل.
ولفت المزين إلى أن عدد من طلب المصادقة في برنامج «هويتي» للراغبين في الحج بلغ 59870، مشيرا إلى أن عملية التسجيل في منصة الحج مستمرة حتى 10 نوفمبر المقبل.

MENAFN08102023000130011022ID1107209393

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث