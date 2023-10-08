الكتيبة الأولى من الحرس الاسكتلندي وصلت إلى الكويت للمشاركة في تمرين الدرع الحديدي 1

(MENAFN
- Al-Anbaa) وصلت إلى البلاد الكتيبة الأولى من الحرس الاسكتلندي التابعة للجيش البريطاني، للمشاركة في تمرين (الدرع الحديدي 1) والذي سينفذ من قبل لواء صالح المحمد الآلي 94، خلال الفترة من 8 الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل
ويعتبر هذا التمرين من التمارين المشتركة التي ينفذها الجيش الكويتي بالتعاون مع الجيش البريطاني، ويهدف إلى التعاون وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين الصديقين.
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