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الكتيبة الأولى من الحرس الاسكتلندي وصلت إلى الكويت للمشاركة في تمرين الدرع الحديدي 1

10/8/2023 11:34:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت إلى البلاد الكتيبة الأولى من الحرس الاسكتلندي التابعة للجيش البريطاني، للمشاركة في تمرين (الدرع الحديدي 1) والذي سينفذ من قبل لواء صالح المحمد الآلي 94، خلال الفترة من 8 الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل
ويعتبر هذا التمرين من التمارين المشتركة التي ينفذها الجيش الكويتي بالتعاون مع الجيش البريطاني، ويهدف إلى التعاون وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين الصديقين.

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