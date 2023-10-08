وزير الشؤون افتتح مركز خدمة مراجعي ذوي الإعاقة بمدينة صباح الأحمد السكنية

MENAFN - Al-Anbaa) بشرى شعبان

أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية ومدير إدارة الشؤون القانونية مبارك البداح عن افتتاح صالة استقبال المراجعين بمنطقة صباح الأحمد السكنية في «كويت مول» برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري.

وقال البداح إن هذه الصالة هي الخامسة التي تفتتحها الهيئة غير الصالتين الحاليتين بمقر الهيئة الرئيسي في حولي والأفرع التابعة لها بالجهراء «كويت مول»، والصباحية، وإشبيلية، وغرناطة «نادي الصم».

ولفت إلى التوسع في افتتاح أكثر من فرع بمحافظات الدولة، مشيرا إلى أنها من ضمن الخطط التي تسعى إليها الهيئة لتسهيل أمور ذوي الإعاقة في إنجاز معاملاتهم والارتقاء بتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها.