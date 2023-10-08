وزير الشؤون افتتح مركز خدمة مراجعي ذوي الإعاقة بمدينة صباح الأحمد السكنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية ومدير إدارة الشؤون القانونية مبارك البداح عن افتتاح صالة استقبال المراجعين بمنطقة صباح الأحمد السكنية في «كويت مول» برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري.
وقال البداح إن هذه الصالة هي الخامسة التي تفتتحها الهيئة غير الصالتين الحاليتين بمقر الهيئة الرئيسي في حولي والأفرع التابعة لها بالجهراء «كويت مول»، والصباحية، وإشبيلية، وغرناطة «نادي الصم».
ولفت إلى التوسع في افتتاح أكثر من فرع بمحافظات الدولة، مشيرا إلى أنها من ضمن الخطط التي تسعى إليها الهيئة لتسهيل أمور ذوي الإعاقة في إنجاز معاملاتهم والارتقاء بتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها.
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