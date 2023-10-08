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استقبال طلبات دعم عمالة المشاريع متناهية الصغر 107 معاملات فتح ملف في اليوم الأول

10/8/2023 11:34:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
قام مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي بجولة تفقدية صباح أمس بمناسبة بدء فتح ملفات واستقبال طلبات صرف دعم العمالة لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر ومزاولة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المرخص لهم بإدارة عمل محافظة الفروانية بمنطقة الأندلس.
وصرح العتيبي بأن ذلك يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1037 لسنة 2023 بإضافة بند جديد إلى المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.
وأضاف أنه تم في اليوم الأول استقبال 107 معاملات فتح ملف بإدارة عمل محافظة الفروانية و80 استفسارا بالقسم الخاص لإدارة صرف المزايا.
وأضاف العتيبي أن المتقدم يجب أن يكون مستوفيا للشروط، وهي: الحصول على رخصة الأنشطة متناهية الصغر أو الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة (وزارة التجارة) والتسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (صاحب عمل).
وتقدم مدير عام الهيئة بالشكر الى جميع العاملين قي القطاعات المختصة على سرعة الإنجاز، متمنيا لأصحاب الأعمال التوفيق والنجاح، مؤكدا أن الهيئة العامة للقوى العاملة تسعى لتسخير كل الجهود لإزالة جميع المعوقات أمامهم.

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