عمان في قلب الكويت معرض فني يجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين



أكد سفير سلطنة عُمان لدى الكويت صالح الخروصي عمق العلاقات الثنائية ما بين البلدين والتي يعكسها المعرض الفني «عمان في قلب الكويت» الذي انطلق اليوم السبت بمقر نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين.

وقال الخروصي لـ «كونا» خلال رعايته وافتتاحه المعرض إنه يأتي بمشاركة أكثر من 50 فنانا عمانيا بما يعكس أهمية تواصل المؤسسات مع بعضها البعض لإثراء الساحة الثقافية والفنية.

بدوره، أكد رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين د.نبيل الفيلكاوي الحرص على دعم الفنانين في الكويت وخارجها وكذلك مد جسور التعاون والتواصل ما بين الفنانين الخليجيين.

وأفاد الفيلكاوي بأن الفعالية تشمل معرضا فنيا وندوة شعرية في اليوم الثاني وأمسية موسيقية في اليوم الثالث، مؤكدا دعم النقابة للفنون بجميع مجالاتها.

وتزينت قاعة النقابة بلوحات فنية جميلة أبدعتها أياد عمانية وامتلأت بالفنانين العمانيين بلباسهم التقليدي الجميل إلى جانب حضور من الفنانين والمهتمين الكويتيين في مشهد يعكس قوة العلاقة والدعم ما بين الشعبين.

وقالت الفنانة التشكيلية العمانية ليالي الغريبي لـ «كونا» إنها تشارك بلوحة تراثية تشرح حنان ولطافة الأخت لأخيها باعتبارها الأم الثانية للإخوة، مبينة أنها رسمتهم باللباس العماني تأكيدا على الهوية الوطنية.

وأضافت الغريبي أن اللوحة فيها توازن لوني واختارت فيها بعض الرموز لإضافة العمق عليها ليستشعرها المشاهد بطريقته، لاسيما أن الرموز تحكي قصة وهي أن المرأة العمانية بشكل عام متكاملة وقوية في المواقف الصعبة وحنونة في المواقف التي تتطلب ذلك وكذلك هي ناجحة في حياتها العملية.

من جانبه، قال معلم الفنون التشكيلية العماني حاتم الشعيلي لـ «كونا» إن مشاركته تأتي في مجال النحت الخزفي لمنحوتة على شكل أذن الإنسان بحجم مكبر يقارب الـ 45 سم مع إضافة النحاس في وسطها.

بدوره، قال الفنان التشكيلي العماني ماجد الرواحي إنه يشارك بأربع منحوتات لأعمال تجريدية باستخدام الأخشاب المحلية في سلطنة عمان وتوضح أعماله الجبال العمانية وعلوها وقوتها والحيوانات في الجبال وعمل يوضح التناغم الموسيقي وآخر يصور الإنسان.

وفي لوحتها المتميزة، أخذتنا الفنانة التشكيلية العمانية زكية البطاشي لولاية قريات في سلطنة عُمان، وتحديدا كورنيش الولاية وسفنها الخشبية وبيوتها وجبالها واعتمدت في الرسم على استخدام ضربات السكين والألوان الزيتية والريشة.

وعبر الفنان التشكيلي جمال الجساسي عن سعادته بالمشاركة في هذا المعرض المتميز وعرض لوحته ولوحة ابنته جمانة (15 عاما) ولوحة أخيه فهم «يعشقون الفن والرسم ويحرصون على المشاركة في المعارض».

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