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دعم المخترعين إنجازات المخترعين الكويتيين مفخرة للكويت

10/8/2023 11:34:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت الجمعة الكويتية لدعم المخترعين والابتكار عن إعداد برامج وتنظيم ورش عمل خاصة في المرحلة المقبلة بهدف نشر ثقافة الإبداع في المجتمع واكتشاف المواهب الواعدة.
وقالت عضو مجلس إدارة الجمعية أمينه البلوشي إن الجمعية تفتخر وتعتز بالمخترعين الكويتيين وتعتبر إنجازاتهم عملا وطنيا يستحق الاشادة، مشيرة إلى أن ما حققه المخترعون الكويتيون في مختلف المجالات مبعث تفاؤل بأن الكويت تمتلك ثروة إبداعية حقيقية يعول عليها مستقبلا.
ولفتت إلى أن الجمعية سبق وأكدت أن أعداد المخترعين والمبتكرين الكويتيين في تزايد مستمر انعكس من خلال تنامي عدد براءات الاختراع المسجلة دوليا بأسماء كويتيين فضلا عن نيل العديد من الكفاءات جوائز وتحقيق مراكز متقدمة في مسابقات وفعاليات إقليمية ودولية، الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية زيادة الاهتمام بفئة المخترعين والمبتكرين.
وشددت البلوشي على أن الجمعية ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم للمبتكرين الكويتيين وأعضاء الجمعية مستعدون لتقديم كل خبراتهم وإمكانياتهم، لاسيما أن لهم إنجازات وسجلا حافلا في مجال الاختراع في مجالات عدة يحتاجها المجتمع وساهمت في إيجاد حلول عملية لمشاكل صحية وبيئية، داعية الجهات الحكومية إلى الاستفادة من تلك الخبرات.

MENAFN08102023000130011022ID1107209388

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