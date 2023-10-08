دعم المخترعين إنجازات المخترعين الكويتيين مفخرة للكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) كشفت الجمعة الكويتية لدعم المخترعين والابتكار عن إعداد برامج وتنظيم ورش عمل خاصة في المرحلة المقبلة بهدف نشر ثقافة الإبداع في المجتمع واكتشاف المواهب الواعدة.
وقالت عضو مجلس إدارة الجمعية أمينه البلوشي إن الجمعية تفتخر وتعتز بالمخترعين الكويتيين وتعتبر إنجازاتهم عملا وطنيا يستحق الاشادة، مشيرة إلى أن ما حققه المخترعون الكويتيون في مختلف المجالات مبعث تفاؤل بأن الكويت تمتلك ثروة إبداعية حقيقية يعول عليها مستقبلا.
ولفتت إلى أن الجمعية سبق وأكدت أن أعداد المخترعين والمبتكرين الكويتيين في تزايد مستمر انعكس من خلال تنامي عدد براءات الاختراع المسجلة دوليا بأسماء كويتيين فضلا عن نيل العديد من الكفاءات جوائز وتحقيق مراكز متقدمة في مسابقات وفعاليات إقليمية ودولية، الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية زيادة الاهتمام بفئة المخترعين والمبتكرين.
وشددت البلوشي على أن الجمعية ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم للمبتكرين الكويتيين وأعضاء الجمعية مستعدون لتقديم كل خبراتهم وإمكانياتهم، لاسيما أن لهم إنجازات وسجلا حافلا في مجال الاختراع في مجالات عدة يحتاجها المجتمع وساهمت في إيجاد حلول عملية لمشاكل صحية وبيئية، داعية الجهات الحكومية إلى الاستفادة من تلك الخبرات.
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