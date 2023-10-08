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انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من شارع أحمد الجابر والمنطقة المحيطة

10/8/2023 11:34:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الكهرباء والماء خروج محطة التحويل الرئيسية المدينة C عن الخدمة، ‏ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من شارع أحمد الجابر والمنطقة المحيطة.
وقالت الوزارة ان فرق الطوارئ تتواجد في الموقع لإجراء اللازم وإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

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