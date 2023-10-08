انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من شارع أحمد الجابر والمنطقة المحيطة

انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من شارع أحمد الجابر والمنطقة المحيطة
التاريخ
10/8/2023 11:34:04 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الكهرباء والماء خروج محطة التحويل الرئيسية المدينة C عن الخدمة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من شارع أحمد الجابر والمنطقة المحيطة.
وقالت الوزارة ان فرق الطوارئ تتواجد في الموقع لإجراء اللازم وإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.
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