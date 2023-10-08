بالفيديو العميد طيار سالم الشهاب 10 آلاف ساعة طيران و200 مهمة بحث وإنقاذ منذ نشأة جناح الطيران



حديثو التخرج يُبتعثون لدورات بعد اجتيازهم الفحوصات والمقابلات 7 طائرات تجوب سماء الكويت على مدار الساعة ونطمح للتوسع في مقرنا غرب المطار

أجرى الحوار: أحمد خميس

كشف مدير إدارة جناح طيران الشرطة التابعة لقطاع العمليات بوزارة الداخلية العميد طيار سالم الشهاب عن أن جناح الطيران في وزارة الداخلية يعمل فيه 3 أسراب طيران و34 طيارا و17 منقذا يمارسون مهامهم اليومية على متن 7 طائرات من 3 طرازات مختلفة، مؤكدا أن منتسبي الإدارة يتواجدون أينما وجد الخطر سواء للمواجهة أو البحث والإنقاذ. وأضاف العميد شهاب، خلال مرافقته لـ «الأنباء» في جولة بالطيران العمودي في سماء الكويت امتدت لنحو الساعة، أن جناح طيران الشرطة سجل نحو 10 آلاف ساعة طيران منذ تأسيسه حتى الآن، كما قام بما يفوق 200 عملية إنقاذ، إلى جانب المشاركة والقيام بمهام تتعلق بمراقبة المياه الإقليمية والتنسيق الدوري في هذا الخصوص مع كل من الإدارة العامة لخفر السواحل وإدارة مكافحة المخدرات في حال رصد محاولات التهريب. وأكد أن هناك طموحا للتوسع في زيادة عدد طائرات «الداخلية» خلال السنوات المقبلة، كما ان هناك خطة للتوسع وعمل قاعدة جديدة لطيران الشرطة غرب مطار الكويت.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

كيف بدأ جناح طيران الشرطة مهامه داخل البلاد؟

٭ نشأت إدارة جناح طيران الشرطة سنة 1991 لهدف مراقبة حدود الكويت وخاصة المناطق منزوعة السلاح بالتعاون مع وزارة الدفاع. وفي عام 1999، تم توقيع عقد مع شركة يوروكبتر لبناء وتوريد طائرتين مملوكتين لوزارة الداخلية مع تدريب وتأهيل عدد 8 طيارين و4 مهندسين و10 فنيين لتكون هي النواة الأساسية لما هي عليه الإدارة في الوقت الحالي.

ما الإطار العام لعمل جناح طيران الشرطة؟

٭ تعتبر إدارة جناح طيران الشرطة إدارة مساندة لجميع قطاعات وزارة الداخلية وكذلك جميع وزارات ومؤسسات الدولة حيث تعمل الإدارة بنظام (24) ساعة (7) أيام.

ما أبرز المهام اليومية التي يقوم بها الجناح؟

٭ من أبرز مهام الإدارة اليومية عمل دوريات جوية خلال فترة دخول وخروج الموظفين بالتعاون مع الإدارة العام للمرور، وذلك لتسهيل حركة السير والتخفيف من الازدحامات المرورية.

كم يبلغ عدد كوادر جناح طيران الشرطة من طيارين وفنيين؟

أ- 34 ينقسمون إلى (3) أسراب:

٭ 11 طيارا بين كابتن ومساعد كابتن ومدرب على طائرة H225.

٭ 15 طيارا بين كابتن ومساعد كابتن ومدرب على طائرة AS365N3+.

٭ 8 طيارين بين كابتن ومساعد كابتن ومدرب على طائرة EC-135.

٭ 17 منقذا (ركب طائر).

٭ 16 مهندسا فنيا.

كم يبلغ عدد طائرات إدارة جناح طيران الشرطة في الكويت؟

٭ 7 طائرات، ونطمح للزيادة كي نخدم الوطن بأقصى طاقة وإمكانات.

ما طراز طائرات جناح طيران الشرطة وما الذي يميزها؟

٭ يوجد في إدارة جناح طيران الشرطة 3 أنوع من الطائرات:

- H225 وهي طائرة كبيرة الحجم ولها القدرة على نقل عدد كبير من القوات الأرضية وكبار الشخصيات.

- دولفين AS365N3+ وهي طائرة متوسطة الحجم تتميز بعمليات البحث والإنقاذ.

- EC-135 وهي طائرة صغيرة الحجم تتميز بالخفة وعمل الدوريات والمسح الجوي.

هل تم تأهيل طياري الشرطة على هذا النوع من الطائرات، وكيف تم تأهيلهم؟

٭ نعم، تم تأهيل الطيارين على أنواع الطائرات بحيث يكون على كل نوع من الطائرات عدد معين من الطيارين مؤهلين بكورسات تدريبية من المصنع المصنع للطائرات، ونحن نهتم بذلك كوزارة.

ما المهام الرئيسية التي يقوم بها جناح طيران الشرطة، وما المهام الأخرى التي قد تتم الاستعانة بهم فيها؟

٭ المهام الرئيسية لإدارة جناح طيران الشرطة هي إسناد كل قطاعات وزارة الداخلية من خلال دوريات جوية أو عمليات بحث وإنقاذ بحري أو بري وحماية المواكب وغيرها من مهام، وكذلك الإدارة جاهزة بشكل تام للتعاون مع وزارات الدولة ومؤسساتها على سبيل المثال الهيئة العامة للبيئة وعمل رحلات جوية للكشف عن بعض الأماكن.

كم بلغ عدد ساعات طيران جناح الشرطة منذ تأسيسها حتى الآن؟

٭ بلغت بإشراف العديد من القياديين والضباط السابقين 10 آلاف ساعة تقريبا.

كم عملية إنقاذ أو تدخل قام بها جناح طيران الشرطة منذ تأسيسه؟

٭ يفوق 200 عملية إنقاذ تقريبا بالتعاون مع جميع قطاعات وزارة الداخلية مثل خفر السواحل والقوات الخاصة وغيرها من القطاعات، فمهام الإدارة كثيرة وليست بالسهلة.

ما دوركم في عمليات ضبط مهربي المخدرات عبر البحر؟

٭ التنسيق مع خفر السواحل ومباحث المخدرات وعمل دوريات جوية ومراقبة المياه الإقليمية وفق خطة يتم الاتفاق عليها.

هل تشاركون في مهام مراقبة الحدود البحرية والبرية للكويت؟

٭ نعم تشارك الإدارة في مراقبة الحدود البرية والبحرية بشكل يومي ومن دون كلل او ملل ونقوم بتسهيل الصعوبات وتذليلها بعد دراسة المشكلة وأسبابها.

هل هناك خطط لزيادة عدد طائرات جناح طيران الشرطة؟

٭ نعم نطمح للتوسع لزيادة عدد الطائرات خلال السنوات المقبلة، حيث إن عالم الطيران لا يتوقف عن التطور.

كيف تتم عمليات صيانة الطائرات الخاصة بكم؟

٭ من خلال التعاقد مع شركة متخصصة ومعتمدة عالميا لعمل الصيانة لهذه الأنواع من الطائرات بالإضافة إلى الكوادر المحلية من المهندسين والفنيين.

ما الخطط المستقبلية لجناح طيران الشرطة؟

٭ هناك خطة للتوسع وعمل قاعدة جديدة غرب مطار الكويت الدولي، وأيضا لدينا دراسات عن كيفية تطوير هذه الإدارة المهمة التي تعتبر عصبا مهما للوزارة وعملها بالرغم من حداثتها.

كيف يمكن للمواطنين الراغبين في الالتحاق بصفوفكم الوصول إلى هذا الأمر؟

٭ يتم اختيار ضباط حديثي التخرج وابتعاثهم بدورة الطيران بعد اجتيازهم الفحوصات الطبية والنظرية والمقابلات الشخصية بصورة دقيقة من دون أي تدخل من غير المختص.

لماذا لم تتم الاستعانة بالعنصر النسائي، وهل هناك خطة؟

٭ تمت الاستعانة بالعنصر النسائي ودخلت المرأة الخدمة في إدارة جناح طيران الشرطة وأولهن رقيب أول جنان الجمعة و«الأنباء» أول من نشرت عنها وهناك خطة لزيادة أعدادهن في المستقبل.

من الجولة



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شكر خاص من جريدة «الأنباء» إلى جميع إدارة جناح الطيران على حسن الاستقبال وتسهيل مهمة الزميل والمصور وخصوصا العقيد طيار عبدالعزيز البلوشي وعقيد طيار عبدالعزيز العجمي.

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نظراً لوجود سُحب خلال جولة «الأنباء» بالطيران العمودي قام العميد سالم الشهاب بالنزول قليلاً والابتعاد عن السحب حتى يتمكن الزميل محمد هاشم (مصور «الأنباء») من التقاط صور من سماء الكويت.

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رصدت الجولة معظم طرقات الكويت وبها انسيابية ملحوظة فيما أكد العميد الشهاب أن هناك ارتباطا مباشرا بين الطيران العمودي وغرفة عمليات المرور لإبلاغهم بأي طرقات بها ازدحامات، وذلك للتعامل معها بصورة سريعة.

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استمرت جولة «الأنباء» في سماء الكويت نحو الساعة وتم الانتقال من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال مرورا بالكويت المدينة وضواحيها.

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رافق «الأنباء» في جولتها إلى جانب العميد الشهاب كل من العميد طيار أسامة الصفار ووكيل عريف علي خالد الملا.

