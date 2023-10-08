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رئيس الفتوى والتشريع بحث مع عضو مجلس الدولة الفرنسي تفعيل التعاون

10/8/2023 11:34:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد مع عضو مجلس الدولة الفرنسي المستشار تيموتيه باريس سبل تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الإدارة والمجلس الفرنسي. وأوضحت إدارة الفتوى والتشريع في بيان صحافي، أن الاجتماع ركز على بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين في مجالات تبادل المعلومات والوثائق المتخصصة وتبادل الخبرات الفنية في القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالقانون العام والفقه الإداري وتنظيم الدراسات بين المختصين من الجانبين وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل.
وقد حضر الاجتماع ملحق العلاقات الثقافية في سفارة الجمهورية الفرنسية لدى الكويت كريستيل شاجيس.

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