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سفيرنا لدى الأردن سلم مساهمة الكويت السنوية لـ أونروا بقيمة 2 مليون دولار

10/8/2023 11:34:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سلّم سفيرنا لدى الاردن حمد المري مساهمة الكويت السنوية لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بمبلغ 2 مليون دولار لتوفير الخدمات الاساسية للاجئين الفلسطينين.
وأكد السفير المري في تصريح لـ«كونا» عقب لقائه مديرة العلاقات الخارجية في (اونروا) تمارا الرفاعي «حرص القيادة الكويتية وموقفها الثابت إزاء نصرة القضية الفلسطينية ودعم اللاجئين الفلسطينيين».
وقال إن «المساعدات الكويتية تهدف إلى دعم الوكالة في مواجهة تحديات اللجوء الذي يعانيه الشعب الفلسطيني ومساعدة المنظمة الأممية على النهوض بمسؤولياتها تجاه اللاجئين».
وأشاد بدور «اونروا» الحيوي في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين من تعليم ورعاية صحية وحماية اجتماعية.
من جانبها، قالت الرفاعي في تصريح مماثل لـ«كونا» إن «هذه المساهمة السنوية تؤكد دعم الكويت الثابت للاجئين الفلسطينيين وللوكالة الاممية ومساعدتها على استمرار تقديم خدماتها لاسيما في مجالي التعليم والصحة».
واضافت أن «الشراكة الممتدة بين الكويت والوكالة تسهم في استقرار (اونروا) وتحقيق الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين في المنطقة».

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