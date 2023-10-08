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السكنية تمدد توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة 12 بجنوب سعد العبدالله

10/8/2023 11:34:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تمديد توزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الدفعة الثانية عشرة من الضاحية N3 وذلك بمسرح المؤسسة، الساعة 9 صباحا حتى نفاد بطاقات الاحتياط.
وستكون أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى تاريخ 31/05/2006 وما قبل.
وأنجزت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ممثلة بإدارة خدمة المواطن 27.106 اجراء خلال شهر سبتمبر الماضي منها 269 اجراء تخص الطلبات الإسكانية اضافة الى 310 اجراءات تخص التخصيص و471 اجراء تخص بدل الايجار.
وأظهرت إحصائية صادرة عن المؤسسة أن إدارة خدمة المواطن استقبلت في الشهر ذاته 343 اجراء يخص التوثيق إضافة إلى 362 اجراء يخص التوزيع و75 اجراء للمساكن المؤجرة بالإضافة الى 63 اجراء يخص التحصيل.

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